San Roque se moviliza este fin de semana por el 8M: teatro, bandera, conferencias y cultura para reivindicar la igualdad

El municipio de San Roque celebrará el Día Internacional de la Mujer (8M) con un amplio programa de actividades culturales, sociales y reivindicativas organizadas por el Ayuntamiento y distintas asociaciones del municipio. La programación incluye actos institucionales, teatro, conferencias, presentaciones literarias y exposiciones que se desarrollarán durante el mes de marzo.

Izada de bandera y manifiesto para abrir los actos

El primer acto tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza de las Constituciones, donde se realizará la izada de la bandera del 8M y la lectura de un manifiesto institucional. Durante este acto también se entregarán los premios del concurso escolar del cartel anunciador del Día de la Mujer, en las categorías de Primaria y Secundaria.

Teatro el 8 de marzo en el Juan Luis Galiardo

La programación continuará el domingo 8 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Juan Luis Galiardo con la representación de la obra “La mujer que mató todo”, interpretada por la actriz Nía Corcor. Se trata de un cabaret tragicómico compuesto por once cuadros que reflexiona sobre las contradicciones humanas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Conferencias, libro y reconocimiento a mujeres del municipio

Las actividades continuarán el 12 de marzo a las 10:00 horas en el Centro Cívico La Esquina, donde se elegirá a la “Mujer valiente, mujer de Puente”, dentro del programa Eracis+.

El 18 de marzo se presentará el libro “Las cosas que me callé”, de Sonia Guerrero Fernández, en el salón de actos del Edificio Diego Salinas, con la colaboración de la Red de Bibliotecas.

Por su parte, el 25 de marzo a las 18:30 horas, el mismo edificio acogerá la conferencia “Anatomía de un cuerpo: relatos sobre mujeres en la Prehistoria”, impartida por la arqueóloga Margarita Sánchez Romero y organizada por la Asociación Amigos de la Biblioteca.

Exposición sobre mujeres en Afganistán

Además, el Espacio Joven acoge hasta el 10 de marzo la exposición fotográfica “Hazara”, organizada junto a Amnistía Internacional, que aborda la situación de las mujeres en Afganistán.

A estas propuestas se suman actividades impulsadas por las siete asociaciones de mujeres del municipio, entre ellas los actos del 50 aniversario de la Asociación Constancia y una convivencia prevista el 5 de junio en el Parque del Ratón Pérez de Guadarranque.