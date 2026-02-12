Este restaurante de Palmones celebrará San Valentín con un menú muy especial: una experiencia marítima que enamora desde el primer bocado
El restaurante El Copo propone una experiencia gastronómica exclusiva el 14 de febrero con mariscos selectos, carnes al carbón y un “Postre del Amor” para cerrar la velada
Estos son los 5 juguetes sexuales para disfrutar San Valentín aunque no tengas cita
Este fin de semana del 14 de febrero, el restaurante El Copo, en la calle el Trasmayo 2, invita a celebrar el amor con una propuesta culinaria pensada para conquistar los sentidos. Su Menú Especial de San Valentín combina producto selecto, elaboraciones cuidadas y una presentación exquisita en un ambiente íntimo y acogedor.
La velada promete convertirse en una experiencia inolvidable, donde cada plato refleja la pasión y creatividad de la cocina del restaurante.
Un recorrido gastronómico para compartir
La propuesta comienza con una selección de entrantes que marcan el tono de la noche: pastel de cabracho y nécoras al aroma de verdejo, bisquet de langosta al Brandy de Jerez y trilogía de pulpo al pimentón con cremoso de patatas.
Como plato principal de pescado, el menú incluye San Pedro al perfume de gambas. Le sigue la propuesta de carne solomillo ibérico al carbón.
El broche más dulce
Para cerrar la experiencia, El Copo presenta: postre del amor artesano, piruleta del amor, y café Baqué selección o infusión.
En el apartado de bebidas, el menú incluye vino blanco de la casa (a elegir), Ribera del Duero, agua, cerveza y refrescos. El precio del menú esde 63 € por persona
Desde el restaurante animan a realizar reserva previa para asegurar mesa en una de las noches más especiales del año. Una cita perfecta para quienes buscan celebrar San Valentín con sabor, elegancia y una cocina que apuesta por el detalle en cada plato.
También te puede interesar
Lo último