Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 12 de septiembre

El tren de la escoba, en la Feria de Tarifa.

El viernes 12 de septiembre llega cargado de actividades para todos los gustos en el Campo de Gibraltar. Desde conciertos y espectáculos en La Línea y Los Barrios hasta estrenos musicales en Castellar, la agenda se completa con propuestas que abarcan música, cine, danza y cultura urbana. En Tarifa, la feria mantiene su pulso festivo con paseos a caballo, almuerzos solidarios y una nueva cita para los más pequeños.

Castellar

La jornada comenzará a las 10:30 en el Hotel Castillo de Castellar con el Ciclo de Estrenos “Jóvenes Compositores de Andalucía”. En esta ocasión, se presentará el concierto del Quinteto Glauka, un conjunto que destaca por su frescura y talento emergente dentro de la escena musical andaluza.

La Línea

La ciudad se convierte en epicentro cultural con varias citas destacadas.

Las calles linenses siguen acogiendo Graffítivy, las jornadas dedicadas al arte urbano contemporáneo, con la participación de reconocidos artistas como Sam3 y MariaDie.

A las 19:30 en la Plaza Fariñas, continúa el I Festival Internacional de las Culturas, que propone un recorrido por el mundo a través de la música y la danza. El espectáculo de tango con Rea Danza tendrá lugar a las 21:00, seguido de la actuación de Hijos del Sol, de Senegal, a las 22:30.

En el Teatro Paseo de la Velada, a las 20:30, se celebrará una mesa redonda y proyección de la película Muñoz Molleda: Un músico de cine, un homenaje a la figura del compositor y su vínculo con el séptimo arte.

La noche culminará a las 21:00 en la Plaza de Toros El Arenal, con el esperado concierto de Pecos, un reencuentro musical cargado de nostalgia y grandes éxitos.

Los Barrios

El municipio barreño se suma a la agenda cultural con un espectáculo al aire libre. A las 22:00 en el Paseo de la Constitución, el público podrá disfrutar de “Si brillas, cantas”, un montaje musical que combina talento local y una puesta en escena vibrante.

Tarifa

La feria de Tarifa mantiene su ritmo festivo con un programa que combina tradición, solidaridad y diversión.

A las 13:00, el recinto ferial acogerá un paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”, un clásico de la programación.

A continuación, a las 14:00, se celebrarán los almuerzos solidarios en las casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”, una cita que une gastronomía y compromiso social.

La tarde estará dedicada a los más pequeños, con la fiesta infantil en la Caseta “Fandango Tarifeño”, programada para las 19:00, que llenará de juegos y alegría el recinto ferial.