La Línea se convierte en epicentro musical con Pecos y Mikel Izal en la III edición de En La Línea Música

La Línea vuelve a colocarse en el mapa cultural con la III edición de En La Línea Música, un festival que este fin de semana promete llenar la ciudad de emoción y grandes recuerdos. El viernes 12 de septiembre, el esperado regreso de Pecos a los escenarios aterrizará en la plaza de toros con Dos Voces y Una Historia, un espectáculo que une nostalgia y presente, demostrando que sus canciones siguen formando parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Un día después, el sábado 13 de septiembre, será el turno de Mikel Izal, quien tras iniciar su camino en solitario se subirá al escenario con un repertorio que combina los temas de su primer álbum, El Miedo y El Paraíso, con algunas de las composiciones más reconocidas de su trayectoria. La jornada se completará con la energía del dúo Merino, formado por Sandra Merino y Álex Gallego, cuya propuesta transporta al público en un viaje sonoro cargado de intensidad y emoción.

Ambos conciertos se celebrarán en la plaza de toros de la ciudad, un espacio que se consolida como punto de encuentro para disfrutar de la música en directo en un entorno único. Las entradas ya están disponibles en entradas.com y en Discos Grammy (Algeciras), y se espera una alta afluencia de público, convirtiendo a La Línea en un destino cultural destacado para este fin de semana.