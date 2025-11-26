La plaza de Algeciras que hace honor a la obra cumbre de la literatura hispana, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes
La original cerámica de los bancos son obra de talleres sevillanos
El término municipal de Algeciras alberga innumerables historias y curiosidades. Uno de sus emplazamientos más conocidos es la plaza Alta, el corazón de la ciudad. Este lugar es el centro de reunión de la ciudad y a menudo el escenario de manifestaciones y concentraciones de todo tipo así. Fiestas importantes de la ciudad como la Semana Santa, Año Nuevo o la fiesta de Tosantos tienen lugar en ella. Conocer su evolución, es conocer el desarrollo de la historia de España.
Pese a la fama que ostenta y sus múltiples usos, quizá haya quien no conozca más de un detalle curioso que contiene.
- A partir deesta plaza se prolongan las calles más populares de la ciudad como la calle Regino Martínez o la calle Alfonso XI.
- El espacio que ocupa la Plaza Alta existe como tal desde el principio de la refundación de la ciudad, como plaza aparece en los primeros planos levantados por el Marqués de Verboom y en ellos es llamado ya con la denominación actual.
- En torno a ella se encuentra varios de los edificios más emblemáticos de la ciudad como la Iglesia de la Palma, la Capilla de Europa.
- Esta plaza ha tenido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo resultado de los diferentes acontecimientos históricos acontecidos en España. Tras su urbanización en 1807 es llamada Plaza del Almirante, por Manuel Godoy, pero ese nombre durará poco tiempo llamándose al cabo de unos años del Rey. En 1821 tras el alzamiento de Riego pasará a denominarse Plaza de la Constitución para volver a la denominación anterior en 1824. Desde el 10 de octubre de 1830, con motivo de la ascensión al trono de Isabel II, cambia su nombre por el de Plaza de la Reina. En 1873, tras la proclamación de la república se designa de nuevo como de la Constitución. Se mantendrá este nombre hasta 1931 cuando pasa a llamarse Plaza de la República y en 1936, tras la Guerra Civil, Plaza del Generalísimo Franco. Por último durante la transición la plaza adquiere de nuevo su nombre original que por otra parte nunca había dejado de utilizarse, Plaza Alta.
- Desde 1783 la plaza tenía una fuente pública surtida por el acueducto de la ciudad, llamado de los arcos.
- En 1930 fue remodelada otorgándoles el aspecto que tiene en la actualidad, en el centro se construyó una fuente monumental, se reparten por la plaza varios bancos circulares con farola. El límite con las calles circundantes lo marcará una balaustrada, todo ello de cerámica sevillana de las empresas Cerámica Santa Ana y Cerámica Triana Casa González.
- Desde esa remodelación poco ha cambiado en la plaza. Llegaron las palmeras a la plaza y se construyeron varios bancos de cerámica con motivos basados en El Quijote de Cervantes. Sobre la encimera de la fuente central se hallan dieciséis escenas, que pueden datar de 1930, y en ellas podemos ver a Cervantes, don Quijote y Sancho Panza, su escudero.
