La plaza de Algeciras que hace honor a la obra cumbre de la literatura hispana, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes

El término municipal de Algeciras alberga innumerables historias y curiosidades. Uno de sus emplazamientos más conocidos es la plaza Alta, el corazón de la ciudad. Este lugar es el centro de reunión de la ciudad y a menudo el escenario de manifestaciones y concentraciones de todo tipo así. Fiestas importantes de la ciudad como la Semana Santa, Año Nuevo o la fiesta de Tosantos tienen lugar en ella. Conocer su evolución, es conocer el desarrollo de la historia de España.

Pese a la fama que ostenta y sus múltiples usos, quizá haya quien no conozca más de un detalle curioso que contiene.

Banco y fuente de plaza Alta, en Algeciras.