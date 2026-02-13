El plan más original para San Valentín: resolver un asesinato juntos por las calles de la ciudad

Si este San Valentín buscas algo distinto, emocionante y que os saque de la rutina, aquí tienes un auténtico planazo para hacer en pareja. Llega la secuela de uno de los juegos de misterio al aire libre más populares: una investigación interactiva donde deberéis ayudar al Agente X a sobrevivir y descubrir al asesino antes de que se acabe el tiempo.

Un asesinato en una noche de citas rápidas

La historia arranca con un giro inesperado: un evento de citas rápidas termina en tragedia. Nada es casual. Cada participante esconde secretos y todos forman parte de un peligroso rompecabezas. Desde un encantador instructor de yoga hasta un cantante de bodas con algo que ocultar, los sospechosos pondrán a prueba vuestra intuición.

Vuestra misión será clara: interrogar, recopilar pruebas y seguir pistas reales por la ciudad hasta desenmascarar al culpable.

Amor, misterio y trabajo en equipo

La experiencia está diseñada para jugar en privado con tu pareja o con tus amistades, aunque también podréis cruzaros con otros equipos de detectives durante el recorrido.

Durante aproximadamente 60 a 90 minutos, recorreréis distintos puntos de la ciudad resolviendo acertijos integrados en el entorno real. El punto de partida es la Plaza Alta, y este juego está disponible en español, inglés, francés y alemán. Solo necesitas un smartphone con conexión a internet.

Cada entrada desbloquea el juego en dos dispositivos, ideal para compartir la investigación, y cuesta 13 €. Para más información, consulta la web de fever.

Un San Valentín diferente

Este plan combina aventura, complicidad y emoción. Nada une más que resolver un crimen, intercambiar teorías y celebrar la victoria (o debatir quién tenía razón) al final del recorrido.

Porque este 14 de febrero, en lugar de preguntarte qué regalar, quizá la mejor opción sea vivir algo inolvidable.