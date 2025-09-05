Las pizzerías que conquistan paladares en La Línea

El 5 de septiembre se celebra el Día de la Pizza de Queso, y qué mejor que celebrarlo en La Línea con propuestas que invitan a salir —o pedir a domicilio— para rendir homenaje a uno de los platos más universales de la gastronomía. Con estilos distintos, pero una misma pasión por la masa y los ingredientes frescos, tres pizzerías destacan entre las favoritas de los linenses y visitantes.

Viva La Pizza Restaurant

En la avenida Veinte de abril, con precios entre los 10 y 20 euros, se encuentra este sencillo restaurante que acumula 4,8 estrellas. La carta de Viva La Pizza es un homenaje a la sencillez bien hecha. Sus clientes coinciden en que el secreto está en la masa y en la frescura de los ingredientes. “Siempre pido para que me lo entreguen a casa. Ya sea por Glovo, UberEats o por su web. Pida lo que pida, todo está buenísimo”, comenta un vecino, que se dejó sorprender incluso por un inesperado hot dog. Otro comensal añade: “Usan ingredientes que se ve que a plena vista están frescos y de buena calidad, la masa muy buena y el personal muy agradable. Calidad/precio muy buena”.

Preparando pizzas en Viva la Pizza. / E.S.

La experiencia en sala también tiene sus fieles, que elogian tanto el trato del personal como el sabor de sus pizzas artesanas: “La pizza súper buena, de las mejores que me he comido. El muchacho que te atiende, súper simpático. Volveré a repetir sin duda”.

Ardente Cocina & Obrador

Si lo que se busca es una experiencia italiana más completa, Ardente es la parada obligada en la calle San José, donde sus 4,7 estrellas son el resultado de unos platos cuyo precio por comensal ronda entre los 20 y 30 euros. Sus clientes destacan la autenticidad del producto y la atención al detalle: “El servicio fue impecable: atento, cordial y con un conocimiento profundo de la carta. La focaccina de mortadela, queso stracciatella y pistacho está especialmente buena”. Otro visitante recuerda que la carbonara original fue “la mejor que probé en España”, mientras que muchos repiten visita para degustar postres como el tiramisú de pistacho.

El reconocimiento se extiende también a su equipo de chefs, Giuseppe, Federico y Simone, responsables de una propuesta culinaria que mezcla tradición y creatividad. “Me ha sorprendido la calidad del producto que usan, producto 100% italiano auténtico. En resumen: simplemente espectacular”, resume un cliente fiel.

Pizzería Los Clandestinos

Pequeña, acogedora y con alma musical, esta pizzería de 4,4 estrellas ha logrado incluso enamorar a personalidades conocidas como Jose, del grupo Estopa, quien la visitó a finales de agosto y prometió volver por otra de sus “pizzas adictivas”. La clientela habitual la define como un rincón de ambiente desenfadado, ideal para compartir entre amigos o en pareja, con precios que rondan entre los 10 y 20 euros por comensal. “La primera vez que fui con mi novia no pudimos resistirnos a pedir una tercera pizza para compartirla y probar otra. Es como estar en Italia comiendo pizza de verdad”, relata un cliente.

Jose de Estopa en Los Clandestinos Pizzería Italiana. / Facebook Los Clandestinos

No faltan quienes la consideran un destino gastronómico de referencia internacional: “Viví en La Línea y fui varias veces a esta pizzería. Ahora mismo estoy en Milán tras visitar Roma y Venecia, y no hay pizzería que compare con esta. Mejor que en la propia Italia”.

En este Día de la Pizza de Queso, La Línea confirma que sabe rendir culto a una receta que traspasa fronteras y que, según coinciden los clientes, aquí sabe a Italia con sabor andaluz.