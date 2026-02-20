Así se piden los bonos de descuento de 'Cádiz Vale Más'

La nueva edición del programa Diputación de Cádiz Cádiz Vale Más arranca el próximo lunes 23 de febrero. Desde las 09:00 horas, los consumidores podrán obtener sus bonos a través de la web oficial cadizvalemas.com, hasta agotar los 800.000 euros destinados a esta quinta edición.

La iniciativa, financiada por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, cuenta con la asistencia técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz, encargada además de gestionar la plataforma digital. En esta edición participan 1.272 negocios de la provincia, entre mercados, comercios y establecimientos de hostelería. Los 800.000 euros se reparten entre municipios de más de 40.000 habitantes (459.000 euros) y los de menor población (341.000 euros).

Cómo solicitar los bonos

Cada persona usuaria, previo registro en la web, podrá obtener cinco vales de 10 euros. Estos bonos funcionan bajo el lema “gasta 20 y paga 10”, ya que bonifican el 50% de compras en tramos de 20 euros. Los códigos QR tendrán una validez de siete días; si no se canjean en ese plazo, volverán a ponerse a disposición de otros usuarios.

Cada establecimiento dispone de un máximo de 800 vales y se recomienda comprobar previamente la disponibilidad en la plataforma.

Impulso en periodos de menor consumo

Cádiz Vale Más busca dinamizar la economía local en los llamados “periodos valle”, incentivando el consumo en los 45 municipios de la provincia. El programa se desarrolla en coordinación con las tres cámaras de comercio gaditanas y con la colaboración de Horeca y Fedeco.

La web oficial incluye toda la información detallada, además de los canales de consulta tanto para consumidores como para negocios adheridos.