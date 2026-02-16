La Perra Blanco da el golpe definitivo: ya está aquí “Lovers & Fears”, el disco que marca un antes y un después

El grupo de rock La Perra Blanco estrena su nuevo disco “Lovers & Fears”, publicado por Maldito Records, un trabajo que supone un punto de inflexión en la trayectoria de la banda gaditana y confirma a Alba Blanco como una de las guitarristas y voces más sólidas del rock europeo actual.

Tras adelantar los singles “Number One Fool”, “Devil in My Bed” y “Sin Amor”, el álbum completo ve la luz como una obra cohesionada que gira en torno a dos fuerzas universales y opuestas: el amor y el miedo. Dos emociones que atraviesan las nuevas composiciones con una profundidad inédita en la banda.

Un salto sonoro con producción internacional

Grabado entre septiembre y octubre de 2025 en RPM Studios (València), mezclado en Chicago y masterizado en Los Ángeles, el disco supone un salto evidente en calidad y ambición. La producción corre a cargo de Jimmy Sutton, figura clave del rock contemporáneo, que imprime al álbum una identidad potente con raíces en el rock & roll clásico, el R&B y el soul.

Por primera vez, La Perra Blanco incluye canciones en castellano, ampliando su registro expresivo sin perder su esencia incendiaria. El álbum cuenta además con colaboraciones destacadas como la de JD McPherson en “Sin Amor”.

Gira “Lovers & Fears” 2026

El lanzamiento llega acompañado de una extensa gira nacional que recorrerá ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia o Bilbao, consolidando a la banda como uno de los directos más potentes del panorama estatal.

Desde Cádiz al circuito europeo, La Perra Blanco no solo presenta un nuevo disco: firma su obra más madura, emocional y ambiciosa hasta la fecha. El rock tiene nuevo capítulo y suena a “Lovers & Fears”.