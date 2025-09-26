Paula Villuendas gana el certamen “Mi rincón favorito de La Línea de la Concepción”

El certamen "Mi rincón favorito de La Línea de la Concepción", impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, ya tiene ganadores. El primer premio, dotado con 200 euros, ha recaído en Paula Villuendas Navarro, mientras que el segundo premio, con 100 euros, ha sido para Francisco Luis Ramos Juana.

La iniciativa, que recibió más de 400 fotografías a través del hashtag #mirinconfavoritodelalineadelaconcepcion, ha demostrado la implicación de la ciudadanía en la promoción turística de su entorno. El objetivo del concurso, según la organización, ha sido "estimular la capacidad creativa de los participantes y potenciar la imagen de la ciudad como destino turístico".

Para ello, se eligió la red social Instagram, "por su penetración en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, y por la viralidad que generan las creaciones de los propios usuarios”, explicaron desde el Consistorio.

El segundo premio del certamen de fotografía. / Francisco Luis Ramos Juana

Además, la obra de Paula Villuendas representará ahora a La Línea en los galardones nacionales del proyecto “Mi rincón favorito”, cuyos premios se darán a conocer el próximo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. En esta fase, la fotografía local competirá por un primer premio de 500 euros, además de otras dotaciones económicas que oscilan entre los 400 y los 50 euros.

El certamen nacional “Mi rincón favorito” celebra en 2025 su quinto aniversario, consolidándose como una de las iniciativas de mayor alcance en el ámbito de la promoción turística participativa. En sus tres primeras ediciones, la propuesta ha sumado más de 50 concursos locales y ha reunido más de 7.000 imágenes de rincones con encanto en toda España.