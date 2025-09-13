Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos de Jimena de la Frontera
Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero

Un paseo en fotos por Jimena de la Frontera

El hotel de lujo Jimena Real encara su recta final de obras, se vende por 16 millones y abrirá sus puertas en septiembre de 2026

San Roque a través del paladar: tres paradas imprescindibles en su ruta gastronómica

Manu Romero

Jimena de la Frontera, 13 de septiembre 2025 - 11:24

Jimena de la Frontera ofrece al visitante un panorama singular dentro del Campo de Gibraltar. Calles empinadas, casas blancas y un bonito castillo son los principales atractivos de la localidad junto con una variada oferta gastronómica.

Ofrecemos a través de esta galería de fotos un paseo por la localidad.

Fotos de Jimena de la Frontera
1/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
2/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
3/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
4/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
5/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
6/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
7/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
8/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
9/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
10/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
11/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
12/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
13/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
14/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
15/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
16/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
17/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
18/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
19/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
20/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
21/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
22/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
23/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
24/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
25/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero
Fotos de Jimena de la Frontera
26/26 Fotos de Jimena de la Frontera / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats