San Roque a través del paladar: tres paradas imprescindibles en su ruta gastronómica

Un paseo por la página oficial de turismo de San Roque nos lleva a su sección de gastronomía, donde se despliega una extensa lista de bares y restaurantes repartidos en los 145 kilómetros cuadrados del municipio. La propuesta culinaria es tan diversa como el territorio que la acoge: costa, sierra y un legado cultural que se funde en la mesa.

“Hoy en día, lo mejor del mar y la tierra se conjuga en San Roque, un municipio extenso y singular con un extenso litoral y grandes extensiones de colinas y montaña hacia el interior. Todo ese legado histórico y culinario se debe a su situación geográfica y la pluralidad de sus gentes entre dos mares y dos continentes”, destacan desde la web de turismo.

Entre todas las recomendaciones, seleccionamos tres dentro de San Roque pueblo que conquistan a locales y visitantes.

Nono’s Comerán: la cocina de confianza en la plaza Iglesia

Con 4,6 estrellas en valoraciones y el carisma de su dueño, este restaurante se ha convertido en parada obligada. Los clientes destacan tanto el trato como la calidad de la comida.

“Buen restaurante en calidad, servicio y precios. Ahora varias opciones sin gluten, preguntar por ellas a Nono. Servicio increíble pese a la numerosa clientela”, comenta un visitante. Otro subraya que “siempre merece la pena escuchar lo que hay fuera de carta, siempre sorprende con algo buenísimo”.

El ambiente relajado y acogedor, sumado a propuestas como el canapé de anchoas con higos al Pedro Ximénez o el calamar a la brasa, consolidan a este local como uno de los favoritos.

Muy cerca, en la plaza de Armas, su versión más nocturna, Nono’s Moverán (4,4 estrellas), es ideal para tomar unas copas y alargar la velada.

El Caracol: música, tapas y un rincón con encanto

Situado en la calle Aurora y con 4,8 estrellas, este bar es mucho más que un lugar para comer. “Excelente ambiente. Y buenas tapas. Precio razonable. Amplio horario. El dueño amable y servicial. Gran melómano. Excelente música en el local”, reseñan los clientes.

Su decoración cargada de detalles, el trato cercano y tapas que sorprenden por presentación y sabor lo han convertido en un secreto a voces. “Puedes ir cada día y siempre verás en sus paredes un detalle nuevo. Las tapas se comen con los ojos antes de llegar a la boca ¡un espectáculo!”, destaca una clienta habitual.

Las Estaciones de la Ermita: fusión y variedad en un entorno acogedor

Con 4,3 estrellas y ubicado en la calle la Ermita, este restaurante combina una cuidada ambientación con una carta variada que va desde lo exótico hasta propuestas más tradicionales.

“Lugar al que repetimos siempre, ambiente super agradable por no hablar de lo bonito que es el establecimiento, y la comida es delito si te dejas algo, la atención 10/10”, afirma un visitante. Otro subraya que “el carpaccio de gambas es espectacular”.

La decoración acogedora, el servicio cercano y platos abundantes a precios asequibles hacen que muchos lo cataloguen como su favorito en San Roque.

San Roque, destino para saborear

La ruta gastronómica del municipio es reflejo de su historia y su diversidad cultural. Desde los sabores de mar y tierra en Nono’s Comerán, pasando por la fusión de música y cocina en El Caracol, hasta la variedad cosmopolita de Las Estaciones de la Ermita, cada parada ofrece una experiencia única.

San Roque no solo invita a conocer su patrimonio y sus playas, también propone sentarse a la mesa y dejarse conquistar por la hospitalidad y la creatividad de su gente.