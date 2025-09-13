El hotel de lujo Jimena Real encara su recta final de obras, se vende por 16 millones y abrirá sus puertas en septiembre de 2026

Obra actual del hotel Jimena Real, en la parte superior; recreación de cómo quedará cuando abra sus puertas, en la parte inferior.

Jimena de la Frontera se prepara para sumar a su paisaje rural un nuevo protagonista: el hotel de cuatro estrellas Jimena Real, un complejo de lujo que ya se levanta en la Vega de la Cebá, junto a la carretera A-405, poco antes de llegar al núcleo de la Estación. El edificio, de inspiración colonial, encara en estos meses su fase final de construcción con un objetivo muy marcado: abrir como muy tarde en septiembre de 2026, el plazo máximo fijado por la financiación europea que respalda parte del proyecto.

Actualmente, las obras se concentran en la colocación de los tejados y cubiertas de un inmueble que busca fundirse con el entorno, apostando por fachadas blancas, patios interiores, jardines frondosos, fuentes y solo dos alturas, en línea con la estética tradicional. La parcela elegida no es ajena a los jimenatos: allí se ubicaba el vivero Jimenaflor, adquirido por un inversor privado que ha apostado por transformar este rincón en un espacio destinado al turismo de calidad.

Las obras del hotel Jimena Real se concentran actualmente en la colocación de tejados y cubiertas. / Manu Romero

Un proyecto ligado a los fondos europeos

La financiación procedente de la Unión Europea obliga a cumplir con unos plazos concretos. De ahí que los promotores se hayan fijado septiembre de 2026 como fecha límite para inaugurar el hotel. Según los detalles conocidos hasta el momento, el Jimena Real dispondrá de 35 habitaciones y cinco villas independientes, además de un gimnasio, un spa, restaurante, amplias zonas ajardinadas y espacios diseñados para celebraciones y congresos. Una infraestructura que no solo pretende captar turismo de alto nivel, sino que además generará más de 40 puestos de trabajo directos una vez abra sus puertas.

El proyecto está impulsado por un empresario propietario de una cadena internacional de cosmética, cuya familia mantiene vínculos con Sotogrande

Según fuentes consultadas por Europa Sur, el proyecto está impulsado por un empresario propietario de una cadena internacional de cosmética, cuya familia mantiene vínculos con Sotogrande (San Roque), lo que explica la elección de la zona como escenario de esta fuerte inversión.

Recreación del hotel rural con el que contará Jimena en 2026. / Property Top

Un hotel en el mercado por 16 millones de euros

Pese a la marcha de las obras y a los plazos marcados por los fondos europeos, el Jimena Real figura actualmente a la venta en el catálogo online de una agencia inmobiliaria, con un precio de 16 millones de euros. La oferta fue actualizada hace apenas un mes.

Según fuentes municipales, este anuncio no significa que se abandone el proyecto, ya que los promotores continúan con la construcción y con la intención de abrir el hotel en verano-otoño de 2026. Sin embargo, como empresarios, dejan abierta la posibilidad de vender si aparece un comprador dispuesto a pagar el precio de mercado que piden por el conjunto. En otras palabras, el hotel mantiene dos vías posibles: su puesta en marcha con gestión directa o su venta como negocio ya construido.

El Jimena Real puede convertirse tanto en un referente gestionado por sus actuales promotores como en una oportunidad de inversión en uno de los enclaves más singulares del sur de España

La ficha de la oferta inmobiliaria revela nuevos datos sobre el complejo: el hotel contará con una superficie construida de 5.000 metros cuadrados dentro de una parcela de 38.000, con 35 habitaciones elegantemente diseñadas, 40 baños y 6 aseos adicionales. Las instalaciones incluyen cinco villas de lujo independientes, una piscina privada y otra climatizada de agua salada, amplios jardines con vistas a la montaña y al campo de golf, y un garaje exclusivo con espacio para varios vehículos.

El nivel de servicios está concebido para un turismo de lujo: piscina cubierta, jacuzzi, sauna, gimnasio, sala de vapor, bodega, sala de juegos, espacios de co-working y oficinas, además de un apartamento independiente. Todo ello con sistemas de domótica avanzada, sonido envolvente Dolby, vigilancia 24 horas, cámaras de seguridad y persianas motorizadas. El hotel también ofrece apartamentos para el personal, lavandería, estación de carga para coches eléctricos y accesibilidad garantizada con ascensores y habitaciones adaptadas. Entre otros detalles, destacan los suelos de mármol y parqué, chimeneas, zonas de comedor interiores y exteriores, terrazas panorámicas, azotea, barbacoa y servicios de conserjería 24 horas.

Anuncio de la venta del futuro hotel Jimena Rural por 16 millones de euros. / Property Top

Refuerzo eléctrico para todo el municipio

El impacto del nuevo hotel no se limita a su propia construcción. La Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas en Cádiz ha concedido a E-Distribución Redes Digitales SLU la autorización administrativa para ejecutar una instalación eléctrica de alta tensión en la Vega de la Cebá, con el objetivo de adecuar el suministro a las nuevas necesidades.

Según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 10 de septiembre, el plan incluye el desmontaje de un tramo de línea aérea de media tensión de unos 68 metros, la retirada del centro de transformación existente y la instalación de un nuevo transformador adaptado a la demanda que generará el futuro hotel. La actuación prevé también la adaptación de ciertos apoyos mecánicos de la red.

El alcalde de Jimena, Francisco J. Gómez Pérez, ha explicado a este periódico que la remodelación no solo garantizará el abastecimiento energético del Jimena Real, sino que también supondrá una mejora del suministro en Jimena pueblo, modernizando así una infraestructura clave para el municipio.