Noviembre en la mesa: las frutas y verduras de temporada

Noviembre llega al Campo de Gibraltar con el aire fresco del otoño y los vibrantes colores de las frutas y verduras de temporada que alcanzan su punto óptimo.

Consumir productos locales no solo significa saborear alimentos más ricos y nutritivos, sino también apostar por un consumo responsable: cuidar la salud, el bolsillo y el entorno natural, además de apoyar a los pequeños productores, especialmente de nuestra comarca.

Entre las frutas protagonistas del mes destacan el aguacate, la mandarina, la naranja, el limón, la lima y el kiwi. Todas ellas aportan una dosis extra de vitamina C para reforzar las defensas de cara a los meses más fríos. Los cítricos, tan típicos de nuestra huerta, perfuman los mercados y se convierten en el toque fresco ideal para ensaladas otoñales o postres tradicionales, como la naranja con aceite de oliva y canela, una merienda sencilla y repleta de sabor.

En cuanto a las verduras, el cuerpo pide platos cálidos, y el campo responde con productos que invitan al cuchareo. La acelga, la espinaca, el puerro, el brócoli, la zanahoria, la batata y el cardo están en su mejor momento. La acelga, por ejemplo, puede convertirse en protagonista de unos garbanzos con acelgas, perfecto para los días más fríos.

El brócoli y el cardo son perfectos para guisos tradicionales, mientras que la batata es una de las grandes protagonistas en su forma asada. Otro clásico es la zanahoria, perfecta en un puré o crema para una cine ligera.

Los rábanos y la remolacha aportan color y textura a ensaladas otoñales, y el puerro, base indispensable en caldos y cremas, da ese punto reconfortante tan propio del cambio de estación.

Comer de temporada es, en definitiva, reconectar con el ritmo natural de la tierra. Elegir productos locales es apostar por la sostenibilidad y el sabor auténtico.