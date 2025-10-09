El mercado ecológico de la Granja-Escuela de Los Barrios suma una nueva fecha a su calendario mensual

Uno de los mercados ecológicos en la Granja-Escuela de Los Barrios.

El mercado ecológico de la Granja-Escuela de Los Barrios celebrará este domingo 12 de octubre una edición especial con la que da un paso adelante en su crecimiento. A partir de ahora, el evento se organizará cada segundo y último domingo del mes, duplicando así sus fechas para ofrecer más oportunidades a productores y visitantes.

Desde su primera edición, el 24 de abril de 2022, este mercado se ha convertido en un referente para los amantes de la alimentación saludable, los productos naturales y la vida sostenible en el Campo de Gibraltar. Detrás del proyecto están Cati y Benito, matrimonio al frente de la granja, junto a sus hijos, que colaboran en la organización y atención al público.

“La idea del mercado fue mía —explica Cati—. Estoy a punto de graduarme como nutricionista y naturópata después de 4 años y medio de estudios, y me interesa mucho la salud de los niños. También somos ganaderos y queremos empezar a vender nuestra propia carne y verduras directamente desde la finca”.

Puesto de hortalizas. / La Granja-Escuela de Los Barrios

Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de puestos ecológicos y artesanales: hortalizas y frutas de La Almaciga, La Soberana, Finca Guadalquejigo o Vega La Motilla; quesos de cabra ecológicos de Bolonia (Tarifa) y la Sierra de Cádiz; pan y pastelería artesanal de Das Brot; kombucha, miel local, cosmética natural, cerámica, artesanía de madera y comida ecológica para almorzar, entre otros.

“Quería crear una plataforma para que la gente venda sus productos directamente al público, para que el propio hortelano reciba un precio justo y el comprador conozca la calidad y el origen de sus compras. Y todo sin tóxicos —pesticidas o insecticidas—, que son veneno para el cuerpo humano”, subraya Cati.

El mercado abrirá de 11:00 a 14:00, aunque muchos visitantes prolongan la jornada comiendo en la cafetería de la granja o en las furgonetas de comida ecológica instaladas para la ocasión. La entrada al mercado es gratuita, y quienes deseen visitar a los animales podrán hacerlo por 10 euros por persona, el precio habitual. La granja permanecerá abierta de 10:00 a 19:00.

Puesto de kombucha. / La Granja-Escuela de Los Barrios

Cada edición atrae a visitantes de Gibraltar, Marbella y distintas zonas de Cádiz, aunque los organizadores quieren acercar el mercado a los vecinos del Campo de Gibraltar, para que disfruten también de esta propuesta familiar, saludable y al aire libre.

Con una visión que combina naturaleza, salud y comunidad, Cati y Benito miran al futuro con nuevos proyectos: “Queremos abrir una cafetería y ofrecer cursos de cocina para niños. También tengo pensado abrir una clínica basada en nutrición y naturopatía para ayudar a las familias con hijos que tienen condiciones crónicas de salud, como autoinmunidad, TDAH o autismo”.

El mercado ecológico de la Granja-Escuela de Los Barrios se consolida así como un espacio donde el respeto por la tierra, la alimentación consciente y la vida en comunidad se dan cita cada mes en el corazón del Campo de Gibraltar.