Un día con los animales en el Campo de Gibraltar: un plan diferente en la Granja-Escuela de Los Barrios

En pleno corazón del Campo de Gibraltar, con el Parque Natural de los Alcornocales como telón de fondo, se encuentra la Granja-Escuela de Los Barrios, un espacio donde la naturaleza, la historia y la educación se dan la mano para ofrecer un plan diferente en el Día Mundial de los Animales.

Ubicada en la finca Monte de la Torre, fundada en 1797 por la familia Larios, la granja mantiene vivo un legado agrícola y ganadero que se transmite desde hace seis generaciones. Sus 400 hectáreas se convierten en un aula al aire libre en la que grandes y pequeños aprenden el valor del respeto al medio ambiente y las tradiciones del entorno.

Durante la visita, los más pequeños podrán alimentar a los animales, recorrer los huertos y disfrutar de un picnic en áreas especialmente diseñadas para el descanso familiar. La experiencia se completa con talleres que fomentan la creatividad y la conciencia ecológica, como el de reciclado y el de corcho, donde los objetos cotidianos adquieren una nueva vida en forma de manualidades y proyectos originales.

La oferta se amplía para los adultos con propuestas que van desde el arte de la fermentación hasta la elaboración casera de kombucha. También destacan actividades vinculadas a la sostenibilidad, como el pastoreo holístico, y experiencias inmersivas en la naturaleza, como el taller de apicultura o la observación de aves en un escondite diseñado para captar imágenes únicas.

Con un precio de entrada de 10 euros por persona, la Granja-Escuela de Los Barrios invita a pasar un día completo en contacto con la naturaleza, rodeado de animales y descubriendo prácticas que fomentan la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Una oportunidad para aprender, disfrutar y crear recuerdos en familia en uno de los enclaves más emblemáticos del Campo de Gibraltar.