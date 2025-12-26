Miguel Poveda revive su disco de platino 'Coplas del querer' 15 años después y arranca gira en La Línea
El cantaor celebra el aniversario de su álbum más vendido con nuevas versiones y una reedición con material inédito que llegará de la mano de Universal Music
De una peluquería de Algeciras a TVE: la reinvención de la copla por Naomi Santos
Quince años después de conquistar al público con uno de los discos más emblemáticos de la música española, Miguel Poveda regresa a los escenarios para celebrar el aniversario de Coplas del Querer, su trabajo discográfico más exitoso. El artista ha anunciado una gira especial que arrancará el próximo 6 de junio en La Línea de la Concepción, en el marco del festival En la Línea Música, en la plaza de toros del Arenal, y que recorrerá toda España hasta diciembre.
El álbum, que logró disco de oro y disco de platino además de tres Premios de la Música, supuso un auténtico fenómeno cuando vio la luz. Ahora, Poveda vuelve a reivindicar el valor artístico de estas coplas que forman parte del ADN musical español, pero lo hace con una propuesta renovada: incorporará nuevas versiones a las ya grabadas, ofreciendo una experiencia única para quienes quieran vivir en directo uno de los acontecimientos musicales del año.
La celebración no se quedará únicamente en los escenarios. Universal Music y el artista preparan la reedición de este exitoso álbum, que llegará en diferentes formatos e incluirá material inédito, una noticia que sin duda ilusionará a sus seguidores y coleccionistas.
Miguel Poveda se ha consolidado como una de las voces más reconocidas y transversales de la música española contemporánea. Su trayectoria, construida desde el rigor interpretativo y una notable capacidad para dialogar con distintos lenguajes de la canción sin perder su identidad, encuentra en Coplas del querer uno de sus hitos más importantes. El álbum marcó un punto de inflexión en la escena musical al contribuir a revalorizar la copla desde una mirada artística actual, ampliando su alcance y consolidándola como un repertorio vigente y cercano a nuevas generaciones.
Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de diciembre a las 11:00 en El Corte Inglés y en la web oficial miguelpoveda.com.
Fechas confirmadas de la gira:
06 JUN | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | En la Línea Música
12 JUN | MÁLAGA | Auditorio Cortijo de Torres
13 JUN | GRANADA | Plaza de Toros
20 JUN | VALENCIA | Plaza de Toros
18 JUL | CHICLANA DE LA FRONTERA | Concert Music Festival
31 JUL | ÚBEDA | Plaza de Toros
12 SEP | CÓRDOBA | Próximamente
18 SEP | SEVILLA | Próximamente
26 SEP | ALMERÍA | Plaza de Toros
04 OCT | BARCELONA | Próximamente
10 OCT | SALAMANCA | Enjoy! Multiusos
18 DIC | MADRID | Movistar Arena
La gira cerrará en la capital española el 18 de diciembre en el Movistar Arena, poniendo el broche de oro a un año cargado de emociones y recuerdos para los amantes de la copla y la música de calidad. Una oportunidad irrepetible para disfrutar del talento de uno de los intérpretes más completos del panorama nacional.
También te puede interesar
Lo último