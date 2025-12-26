Miguel Poveda revive su disco de platino 'Coplas del querer' 15 años después y arranca gira en La Línea

Quince años después de conquistar al público con uno de los discos más emblemáticos de la música española, Miguel Poveda regresa a los escenarios para celebrar el aniversario de Coplas del Querer, su trabajo discográfico más exitoso. El artista ha anunciado una gira especial que arrancará el próximo 6 de junio en La Línea de la Concepción, en el marco del festival En la Línea Música, en la plaza de toros del Arenal, y que recorrerá toda España hasta diciembre.

El álbum, que logró disco de oro y disco de platino además de tres Premios de la Música, supuso un auténtico fenómeno cuando vio la luz. Ahora, Poveda vuelve a reivindicar el valor artístico de estas coplas que forman parte del ADN musical español, pero lo hace con una propuesta renovada: incorporará nuevas versiones a las ya grabadas, ofreciendo una experiencia única para quienes quieran vivir en directo uno de los acontecimientos musicales del año.

La celebración no se quedará únicamente en los escenarios. Universal Music y el artista preparan la reedición de este exitoso álbum, que llegará en diferentes formatos e incluirá material inédito, una noticia que sin duda ilusionará a sus seguidores y coleccionistas.

Miguel Poveda se ha consolidado como una de las voces más reconocidas y transversales de la música española contemporánea. Su trayectoria, construida desde el rigor interpretativo y una notable capacidad para dialogar con distintos lenguajes de la canción sin perder su identidad, encuentra en Coplas del querer uno de sus hitos más importantes. El álbum marcó un punto de inflexión en la escena musical al contribuir a revalorizar la copla desde una mirada artística actual, ampliando su alcance y consolidándola como un repertorio vigente y cercano a nuevas generaciones.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de diciembre a las 11:00 en El Corte Inglés y en la web oficial miguelpoveda.com.

Miguel Poveda celebra el decimoquinto aniversario de 'Coplas del querer' con una gira que arranca en La Línea.

Fechas confirmadas de la gira:

06 JUN | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | En la Línea Música

12 JUN | MÁLAGA | Auditorio Cortijo de Torres

13 JUN | GRANADA | Plaza de Toros

20 JUN | VALENCIA | Plaza de Toros

18 JUL | CHICLANA DE LA FRONTERA | Concert Music Festival

31 JUL | ÚBEDA | Plaza de Toros

12 SEP | CÓRDOBA | Próximamente

18 SEP | SEVILLA | Próximamente

26 SEP | ALMERÍA | Plaza de Toros

04 OCT | BARCELONA | Próximamente

10 OCT | SALAMANCA | Enjoy! Multiusos

18 DIC | MADRID | Movistar Arena

La gira cerrará en la capital española el 18 de diciembre en el Movistar Arena, poniendo el broche de oro a un año cargado de emociones y recuerdos para los amantes de la copla y la música de calidad. Una oportunidad irrepetible para disfrutar del talento de uno de los intérpretes más completos del panorama nacional.