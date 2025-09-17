'Mar y poesía', un viaje sensorial entre versos y lienzos en Algeciras

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras abre sus puertas este septiembre a un programa cultural en el que el arte, la música y el flamenco se entrelazan con propuestas gratuitas para todos los públicos. La primera cita ha sido este miércoles 17 de septiembre, con la inauguración de la exposición Mar y poesía, una sinergia sensorial creada por Violeta Gill y Luciano Albarrán.

La muestra, disponible hasta el 13 de octubre, invita al visitante a sumergirse en un recorrido donde la palabra y la imagen dialogan en un escenario inspirado en el mar. Pintura, escultura y literatura se unen para dar forma a una experiencia sensorial marcada por la emoción y la simbología marítica. En cada pieza, verso, voz y lienzo convergen para rendir homenaje tanto a la fuerza del océano como a la profundidad del sentimiento humano.

El calendario cultural continúa con la música en directo. El viernes 19 de septiembre, el pianista algecireño Diego Valdivia ofrecerá un concierto en su ciudad natal. El jueves 25, el guitarrista Salvador Andrades presentará Mi flamenco, acompañado de José Rodríguez a la percusión y de artistas invitados como Juan Cortés, Len Bacoski y Damián Gálvez. Un día más tarde, el viernes 26, el cante y la guitarra se darán la mano en el espectáculo de Manuel de Cantarote y Manuel Jero, junto a los palmeros Juan Grande y Marcos Carpio.

La programación también incluye un guiño al rock andaluz. La conferencia 50 años del disco 'El Patio' del grupo Triana, a cargo del periodista, escritor y exdirector de Europa Sur Juan José Téllez, se celebrará finalmente el 3 de octubre, tras posponerse por motivos de agenda.

Con estas propuestas, el Centro de Interpretación Paco de Lucía se convierte en punto de encuentro para residentes y visitantes, que podrán disfrutar de un mes de septiembre donde la cultura se vive intensamente.