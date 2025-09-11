Diego Valdivia llenará de magia el Campo de Gibraltar con dos conciertos únicos

El Campo de Gibraltar se prepara para recibir dos citas ineludibles con la música de Diego Valdivia, el pianista algecireño que ha llevado su fusión de ritmos flamencos, estructuras pop y armonías New Age a escenarios de todo el mundo.

La primera parada será en Algeciras el viernes 19 de septiembre, a las 20:00, en el Auditorio interior del Centro de Interpretación Paco de Lucía. Una ocasión doblemente especial, ya que el público podrá visitar previamente este nuevo espacio dedicado a la obra del genio de la guitarra, antes de dejarse envolver por la energía del piano de Valdivia, acompañado de guitarra española, cajón, palmas y danza flamenca.

El segundo encuentro será el sábado 4 de octubre, a las 22:00, en el Castillo de Castellar, uno de los escenarios más emblemáticos de la comarca y considerado entre los pueblos más bonitos de España. Un entorno mágico que se unirá a la fuerza de un espectáculo que ya ha recorrido más de 500 escenarios, entre ellos festivales internacionales de gran prestigio como el Antalya Piano International Festival en Turquía o la Spring Culture en Bahréin.

Reconocido internacionalmente por su versión al piano del tema principal de Juego de Tronos, distinguida en Londres como la mejor del mundo, Diego Valdivia continúa consolidando su propuesta artística con actuaciones que son mucho más que conciertos: auténticas experiencias sensoriales que conectan las raíces andaluzas con un lenguaje musical universal.