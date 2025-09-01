La Luna de Sangre teñirá el cielo del Campo de Gibraltar

La Luna tendrá su momento de gloria. Tras la lluvia de Perseidas, que este verano se vio eclipsada parte por la luna llena, nuestro satélite vuelve a ser protagonista con un fenómeno que mezcla ciencia y leyenda: la Luna de Sangre.

Se trata de un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre ella, tiñendo su superficie de un tono rojizo por la refracción de la luz sola en la atmósfera terrestre.

El espectáculo tendrá lugar en la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre. La fase total se desarrollará entre las 19:31 y las 20:53, con su punto culminante a las 20:11, cuando la Luna lucirá en un rojo intenso y uniforme. Este año, el fenómeno tendrá una duración de 82 minutos, uno de los eclipses más largos de la década. Sin embargo, no será hasta bien entrada la tarde cuando el satélite asome por el horizonte en la Península, lo que recortará el tiempo de observación en algunas zonas.

Aun así, el Campo de Gibraltar ofrece enclaves privilegiados para disfrutarlo, pues aunque este fenómeno será visible a simple vista, se aprecia mejor en rincones alejados de la contaminación lumínica, como los siguientes.

Tarifa

Las playas vírgenes de Tarifa son un balcón perfecto hacia el cielo nocturno. Lugares como Bolonia o Valdevaqueros ofrecen amplitud y oscuridad natural, mientras que el Mirador del Estrecho regala una panorámica incomparable para ver emerger la Luna teñida de rojo sobre el mar.

Algeciras

El Faro de Punta Carnero, apartado del núcleo urbano, garantiza un horizonte despejado. No es la única zona de Algeciras donde se podrá apreciar con claridad. También en Getares, especialmente en su extremo más alejado de la ciudad, se puede disfrutar de una visión limpia del fenómeno.

Los Barrios

Desde el Cerro Marcelo en Los Barrios se obtiene un cielo más oscuro y tranquilo, lejos de las luces urbanas, ideal para una observación serena.

La Línea

El Mirador del Higuerón en La Línea, con vistas a la bahía y el mar abierto, se convierte en un punto privilegiado para ver el eclipse sin interferencias lumínicas.

San Roque

El entorno natural de Los Cañones y el Pinar del Rey en San Roque ofrece un escenario perfecto para contemplar la Luna de Sangre en un ambiente de silencio y naturaleza.

Jimena

En Jimena, los miradores del Jardín Etnobotánico de El Risco permiten disfrutar del fenómeno en un entorno verde y tranquilo, rodeado de flora autóctona.

Castellar

Desde la cima del Cerro del Moro en Castellar, con su amplia panorámica y ausencia de luz artificial, se puede contemplar la Luna en todo su esplendor.

El próximo eclipse lunar total visible en España no tendrá lugar hasta el 31 de diciembre de 2028, coincidiendo con las fiestas navideñas. Por ello, el de septiembre es una cita ineludible para quienes quieran disfrutar de un fenómeno único en los cielos de la comarca.