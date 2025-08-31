Tres joyas gastronómicas de 4,9 estrellas en Tarifa

Tarifa no solo es destino de playas y atardeceres. Su gastronomía, marcada por la fusión de culturas y la calidad de sus productos, atrae cada vez más a quienes buscan algo más que un buen paseo por la orilla. Tres locales destacan por encima del resto en las reseñas de viajeros y comensales: El Guapo Tarifa, Restaurante Los Argentinos y Dock Tarifa, todos con valoraciones cercanas a la excelencia.

El Guapo Tarifa

Ubicado en la calle Guzmán el Bueno, con precios que rondan entre los 20 y 30 euros, este restaurante combina carnes a la brasa y productos locales como el atún. Su ambiente fresco y acogedor se acompaña de un servicio cercano y rápido.

“Pedimos verduras a la brasa con burrata, solomillo de ternera con patatas asadas y de postre tarta de queso con salsa de mango. Estaba todo buenísimo. Servicio rápido. El trato fue excelente. Enhorabuena, volveremos”, comenta un cliente.

Otros destacan la calidad de su carne: “Espectacular sitio, tanto comida como atención por parte de los camareros. Muy recomendable, probamos el lomo alto y estaba exquisito”.

Las croquetas de cecina, las verduras con pesto y burrata y el solomillo de atún aparecen entre los platos más aplaudidos. La ubicación, protegida del viento tarifeño, lo convierte en un rincón perfecto para cenar en calma.

Restaurante Los Argentinos

En la calle Numancia, con precios que oscilan entre 10 y 20 euros, este pequeño local de gestión familiar es una joya para quienes buscan autenticidad y sabor casero. Su especialidad son las empanadas y la pasta fresca.

“Muy rico todo! Hemos repetido y seguramente mañana volvamos, ellos son encantadores y la comida espectacular. Las pizzas tienen una base y una mozzarela increíble, pero si tengo que elegir, me quedo con las empanadas, ¡buenísimas!”, asegura una comensal.

Otro visitante destaca la calidez del servicio: “Atendido por sus dueños, gente super amable. Las empanadas bien argentinas, los sorrentinos una locura y el alfajor casero, el mejor que comí en mis 5 años en España”.

Su propuesta aúna sencillez, calidad y precios competitivos, con la sensación de estar cenando en casa de amigos apasionados por la cocina.

Dock Tarifa

En la avenida Fuerzas Armadas, con precios entre 20 y 30 euros, Dock Tarifa ofrece un concepto diferente: cocina italiana con toques de mar y producto local. Su carta sorprende por la creatividad y la frescura de sus platos, acompañada de unas vistas inmejorables.

“Si buscas un lugar donde cenar riquísimo, con un ambiente estupendo y un servicio fantástico, no dudes en ir. Desde el entrante al postre, todo maravilloso. Los dueños nos atendieron de forma muy cercana”, recuerda una pareja.

Entre los favoritos figuran la pasta casera con guanciale, el atún “borracho” y las elaboraciones con producto kilómetro 0. Otro cliente lo resume así: “Un lugar encantador en el que disfrutar de comida italiana con un toque de mar, totalmente diferente de lo que hay en la zona”.

La estética moderna del local, el cuidado en la presentación de los platos y su ubicación frente a la puesta de sol completan la experiencia.

Desde la calidez argentina hasta el mejor atún gaditano y la innovación creativa frente al mar, Tarifa ofrece propuestas para todos los gustos y bolsillos. Tres opciones de 4,9 estrellas que confirman que en la ciudad del viento también se puede volar con el paladar.