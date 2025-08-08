Picnic estelar para ver las Perseidas en el Campo de Gibraltar

La primera quincena de agosto tiene cada año uno de los planes más esperados del verano: las Lágrimas de San Lorenzo. Una lluvia de estrellas que se puede disfrutar desde diferentes puntos del Campo de Gibraltar y que propicia una de los planes más sencillos a la vez que mágicos de la temporada estival: un picnic bajo las estrellas.

El plan perfecto comienza con lo esencial: una harapa gigante —de esas que viajan cada verano a la playa o a la piscina—, una sudadera, una manta y muchas ganas de mirar hacia arriba. Porque aunque sea agosto, el fresco nocturno del campo o la costa se cuela hasta los huesos y más aún con el levante.

La localización es clave. Enclaves como Bolonia en Tarifa o el Mirador del Higuerón en La Línea son algunos de los rincones más recomendados para contemplar el firmamento sin contaminación lumínica. Lugares donde la oscuridad reina y las estrellas protagonizan los cielos.

Pero toda aventura necesita víveres. Y si el trayecto lo permite, un alto en el camino para aprovisionarse es parte del encanto. Para beber, una opción con sello local: las cervezas artesanales Dosmares o Aguaviva, perfectas para quienes no conducen y quieren brindar por las estrellas.

El menú debe ser práctico, sin complicaciones. Una pizza para compartir puede ser la elección más cómoda y sabrosa. Las de Zero Nueve, si el destino es Bolonia, o Italia n.º 1 en Algeciras y Tarifa, no fallan. También lo hace un buen bocadillo: contundente, sabroso y sin necesidad de cubiertos. En Algeciras, Par Desavío conquista por su variedad, mientras que en Los Barrios, El Pabellón es parada obligada.

El broche final lo pone el postre. Una porción de tarta de queso de Tartarachín, una japonesa de Moka o el clásico tranvía de La Tarifeña endulzan cualquier noche estrellada. El toque final perfecto para endulzar una noche llena de deseos.