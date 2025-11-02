La Luna del Castor iluminará el cielo del Campo de Gibraltar el 5 de noviembre

Noviembre llega con la luna como gran protagonista del firmamento. En la tarde-noche del miércoles 5 de noviembre, el Campo de Gibraltar será testigo de la Superluna del Castor, también como la Luna del Cazador, un fenómeno que llenará de luz el cielo y promete un espectáculo digno de admirar.

Será a partir del anochecer —en torno a las 18:20— cuando pueda disfrutarse en todo su esplendor. Se trata de una "superluna", es decir, una luna llena que coincide con el perigeo, el punto más cercano del satélite a la Tierra en su órbita elíptica. Este acercamiento la hace parecer más grande y brillante de lo habitual, convirtiéndola en una de las imágenes más fascinantes del calendario astronómico.

En 2025 se habrán registrado hasta cinco superlunas, pero la de noviembre será especialmente significativa por su tamaño y luminosidad. Su nombre proviene de las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica: la Luna del Castor marcaba el momento en que se colocaban trampas para estos animales antes del invierno. En cambio, otras culturas la conocen como la Luna del Cazador, por coincidir con la temporada en que se preparaban las provisiones tras la cosecha.

Dónde verla en el Campo de Gibraltar

Para disfrutar al máximo de este fenómeno, lo ideal es buscar lugares con buena visibilidad hacia el horizonte y poca contaminación lumínica. En la comarca, algunos puntos privilegiados son:

El Mirador del Cerro del Prado (San Roque) o el Mirador del Estrecho , en Tarifa, ambos preparados para disfrutar de buenas vistas.

(San Roque) o el , en Tarifa, ambos preparados para disfrutar de buenas vistas. Las playas de Bolonia (Tarifa) y Getares (Algeciras), perfectas para quienes quieran verla reflejada en el mar.

(Tarifa) y (Algeciras), perfectas para quienes quieran verla reflejada en el mar. Los alrededores del Castillo de Castellar o las zonas altas de Jimena, donde el silencio y la oscuridad natural permiten una observación mágica.

Conviene, eso sí, estar atentos al parte meteorológico, ya que las nubes podrían empañar la visión del fenómeno. Si el cielo se muestra despejado, bastará con mirar hacia el este al caer la tarde o hacia el oeste al amanecer para presenciar uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año.