Los Barrios celebra las XII Jornadas Micológicas del Estrecho bajo la amenaza de la borrasca Claudia

Ni la lluvia ni las previsiones meteorológicas logran frenar la pasión por el mundo de las setas en el Campo de Gibraltar. Del 14 al 16 de noviembre, Los Barrios acogerá las XII Jornadas Micológicas del Estrecho, un evento consolidado que combina ciencia, naturaleza y gastronomía en uno de los enclaves más privilegiados del sur peninsular: el Parque Natural de Los Alcornocales. A pesar de la amenaza de la borrasca Claudia, organizadores y participantes ultiman los detalles de un encuentro que promete conocimiento, convivencia y disfrute micológico.

Las jornadas, organizadas por la Asociación Micológica Mairei, contarán un año más con el apoyo de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Los Barrios, además de otras entidades colaboradoras. El Hotel Montera Plaza será el punto neurálgico de un programa que cada edición gana en contenido y participación, reflejo de la creciente afición por la micología en el Campo de Gibraltar.

Naturaleza, ciencia y pasión por las setas

El programa arranca el viernes 14 de noviembre a las 16:30 con el acto inaugural, al que asistirán el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, entre otras autoridades.

Ese mismo día se inaugurará una exposición fotográfica con impresionantes imágenes de hongos del entorno, y se celebrarán las primeras charlas técnicas:

Hongos agentes de infecciones, micología medical, a cargo del profesor Hassan Bouziane (Universidad Abdelmalek Essaâdi).

(Universidad Abdelmalek Essaâdi). Micorrizas, impartida por Concepción Azcón, profesora ad honorem del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín (Granada).

Sábado de campo y convivencia

La jornada del sábado será eminentemente práctica, con una salida al monte para aprender a recolectar e identificar setas, además de un taller de clasificación que culminará con una comida campera en La Polvorilla. Una jornada perfecta para disfrutar en grupo y seguir aprendiendo sobre la diversidad fúngica del parque.

Domingo de ciencia y conservación

El domingo 16 cerrará las jornadas con un bloque de conferencias centradas en la conservación, la investigación y la mirada de género en la micología.

Entre los ponentes destacan:

Juan Manuel Fornell, director conservador del Parque Natural Los Alcornocales, con Pasado, presente y futuro del PN Los Alcornocales: sentando las bases para su conservación.

director conservador del Parque Natural Los Alcornocales, con Pasado, presente y futuro del PN Los Alcornocales: sentando las bases para su conservación. Celia Domínguez , monitora de educación ambiental, con “Mujeres con M de Micología”.

, monitora de educación ambiental, con “Mujeres con M de Micología”. Estrella Espada (profesora universitaria) y José Gerardo López (presidente de FAMA), que hablarán sobre Morchellas tras el incendio de Sierra Bermeja: visión desde la Universidad al control oficial.

(profesora universitaria) y José Gerardo López (presidente de FAMA), que hablarán sobre Morchellas tras el incendio de Sierra Bermeja: visión desde la Universidad al control oficial. Gerardo Fernández, catedrático del Departamento de Química Analítica de la UCA, cerrará con Compuestos bioactivos en setas. Últimos trabajos de la Universidad de Cádiz.

La jornada finalizará con una mesa redonda de expertos y el acto de clausura.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo 14 de noviembre a través de la web oficial de la asociación: www.asociacionmicologicamairei.com.