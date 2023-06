La linense Erika Leiva presenta 'Inocente pobre amiga' en La Tarde, aquí y ahora

Con un cariño especial, Eva Ruíz y Juan y Medio presentaban en directo a Erika Leiva, la artista de La Línea que acudía durante la tarde del 5 de junio a Canal Sur a presentar su nueva canción, versión de un tema de Juan Gabriel, Inocente pobre amiga.

"Ella, que ya es amiga nuestra, pero que sigue siendo una de las artistas más destacadas de nuestra tierra, la conocimos en un concurso de esta casa, pero es que ella es todo un referente de la copla, y me encanta cuando gente que tiene tanto poderío, porque lo tiene, le sobra, y tanto talento, además, se atreve con otro estilo", presentaba Eva a la linense.

Una vez en el escenario, acompañada de ambos presentadores, Leiva se mostró bastante cómoda hablando de su experiencia en El Rocío este año, pues no ha podido realizar el camino, pero no ha querido faltar a la cita.

Respecto a la canción, explicó que es un tema que tenía muchas ganas de hacer. La descubrió mientras grababa el disco dedicado a Manuel Alejandro, por lo que se quedó con la espinita clavada hasta ahora, momento en el que ha logrado versionarla y grabarla.

"Las cosas cuando se hacen con cariño, se hacen con entrega, con el alma, con el corazón, que es mi caso, que lo hago porque me gusta, porque me encanta, porque no me gusta quedarme solo cantando un género, si no también, abrir un poco el abanico", comentaba la artista sobre el nuevo lanzamiento.

Tras ello, Erika Leiva interpretó con el arte que le caracteriza el tema sobre el escenario. Una canción con la que deleitó al público que no dudó en ovacionarla mientras se mostraba emocionada. Por su parte, Juan y Medio también alagó a la artista: "El tema es una maravilla, pero es que tú lo has cantado estupendamente".

La próxima actuación de la linense será el sábado 10 de junio en la Plaza de España de Hinojo, Huelva.