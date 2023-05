Erika Leiva "se quita la espinita" con la versión de 'Inocente pobre amigo' de Juan Gabriel

La artista de La Línea Erika Leiva prepara el lanzamiento de un nuevo single, una versión del tema Inocente pobre amigo del cantante mexicano Juan Gabriel, con el que "se quita la espinita" al interpretar una canción que llevaba desde 2016 queriendo grabar.

Leiva no ha parado de crecer desde su participación en la primera edición de Se llama Copla, el programa de Canal Sur, en 2008, edición en la que acabó en tercera posición. La linense no ha dejado de trabajar en su música realizando conciertos por toda Andalucía, homenajeando a Rocío Jurado y grabando sus propios temas, además de discos de versiones como el que dedicó a Manuel Alejandro en 2016 y por el que conoció la canción que ahora publica.

"Mi estilo me lleva y me pide hacer este tipo de canciones. No me veo cantando música moderna, tengo que apostar por lo mío que es la música melódica, la copla...", comenta cuando habla del nuevo single que titula Inocente pobre amiga.

Según explica la artista, está muy contenta con el resultado, puesto que con los adelantos en redes sociales ha recibido "mucha aceptación" e incluso se ha quedado impactada: "Es muy difícil hoy en día hacer este tipo de música, música de calidad".

La canción, producida por Fods Records (Fonográfica Del Sur), sello discográfico ubicado en la localidad sevillana de Utrera, podrá escucharse en plataformas digitales el jueves 25 de mayo, aunque Erika Leiva va mostrando poco a poco el trabajo en sus redes.

"1…2…3… Se viene nuevo tema… Ya mismo. 25/05/23".