Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 7 de noviembre

Un momento de la clausura del Congreso de Flamenco Antonio El Chaqueta, en La Línea.

El viernes 7 de noviembre llega repleto de propuestas culturales en el Campo de Gibraltar. Desde conferencias y congresos hasta conciertos, teatro y degustaciones gastronómicas, la comarca ofrece una variada agenda para todos los gustos. El flamenco brilla en La Línea con el VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta”, mientras que Algeciras combina patrimonio, letras y música. Además, continúa la V Ruta de la Tapa “A Bocados” en Castellar y se celebra la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos en toda la comarca.

Algeciras

La jornada comienza en Algeciras a las 11:00 en el Centro Documental José Luis Cano con las II Jornadas de Patrimonio Cultural, dedicadas a la protección y divulgación del legado histórico de la ciudad.

Por la tarde, de 16:00 a 18:00, el Puerto de Algeciras abre sus puertas al público con una visita al buque de guerra “Vigía”, una oportunidad única para conocer su interior y la labor de la Armada española.

A las 18:00, en los contenedores rojos de la Dársena del Saladillo, el ciclo Viernes de Letras rinde homenaje a la escritora brasileña Nélida Piñón, bajo la coordinación de Francisco Herrera.

Simultáneamente, a las 18:30, el historiador Alfonso Escuadra ofrecerá en el Centro Documental José Luis Cano la conferencia “Evocador recorrido por la historia de la Xª M. A. S. sin salir del Campo de Gibraltar”, centrada en escenarios locales vinculados a la Segunda Guerra Mundial.

El flamenco será protagonista a las 19:00 en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, con un coloquio entre el cantaor Perico El Pañero y el guitarrista Antonio Carrión, un encuentro íntimo entre dos grandes del arte jondo.

La noche musical continuará a las 20:00 en el Café Central, con la actuación del grupo WonderWall, y a las 21:00 en Casa Leonora, donde se celebra el V Encuentro de Cantautores, que reunirá voces emergentes del panorama musical local.

El Circo Berlín sigue ofreciendo su espectáculo en el Recinto Ferial durante todo el fin de semana.

La Línea

La Línea vive una intensa jornada cultural y flamenca. A las 18:30, la Unión Deportiva Linense acoge una conferencia del investigador Paco Vargas sobre Don Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”, dentro del VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta”.

A las 20:00, se celebrará la charla “La mujer en la historia del flamenco”, impartida por Lourdes Gálvez del Postigo y acompañada por Chelo Soto al cante y Celio Morales a la guitarra.

También a las 19:00, en la Sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), continúa el programa de las IX Jornadas de Novela Histórica, coordinadas por el escritor José Luis Corral Lafuente.

La cultura visual toma la calle con la inauguración de la segunda exposición fotográfica al aire libre del artista Edward Linares, instalada en el Paseo de La Velada.

La jornada se cerrará con música: a las 22:30, el pub Molly Blooms acogerá el concierto de Rafa Gutiérrez, tributo a Manuel Carrasco, ideal para disfrutar del ambiente nocturno linense.

Los Barrios

El teatro regresa a Los Barrios con la obra El velatorio, representada por la Asociación Marearte dentro del ciclo Otoño de Teatro. La cita será a las 19:30 en la Sala El Pósito.

Tarifa

Tarifa ofrece una doble propuesta musical. A las 20:00, el Teatro Alameda acoge el espectáculo “Malas Compañías”, un homenaje a Joaquín Sabina que combina versiones y poesía en escena.

A la misma hora, el Restaurante El Patio presentará el concierto de Pearson and Groovy, una opción más relajada para quienes prefieran disfrutar de música en vivo durante la cena.

Castellar

Castellar mantiene durante todo el fin de semana su V Ruta de la Tapa “A Bocados”, que invita a recorrer los bares y restaurantes locales con una oferta culinaria inspirada en los sabores del otoño.

Jimena

San Pablo de Buceite (Jimena) celebra la III Feria del Cultivo del Aguacate del Valle del Guadiaro “Avoguadi”, un encuentro que pone en valor la agricultura local, con degustaciones, stands informativos y actividades para toda la familia.

Gibraltar

La Bonfire Night, una de las tradiciones más emblemáticas de Gibraltar, se celebrará a las 18:30 en el parking de Little Bay, con hogueras, música y ambiente familiar.

Además, la Holy Trinity Cathedral acogerá a las 20:00 el Festival of Remembrance Concert, un evento musical en recuerdo de los caídos en combate.