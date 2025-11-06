El historiador linense Alfonso Escuadra trae hasta Algeciras la historia de la Décima y la Segunda Guerra Mundial

El historiador linense Alfonso Escuadra acercará este viernes la historia de la Decima Flottiglia MAS con una conferencia en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras (18:30). El experto y colaborador de Europa Sur desgranará los secretos de la unidad de comando de buzos militares de la Regia Marina de Italia que hizo la guerra submarina a los ingleses en varios puntos del Mediterráneo, entre ellos en la estratégica colonia británica de Gibraltar.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el control del Mediterráneo constituyó un objetivo estratégico de primera importancia. En la batalla que enfrentó a italianos y británicos por el dominio de sus aguas, la Regia Marina intentó compensar su relativa debilidad frente a la Royal Navy recurriendo al empleo de unos innovadores medios de combate naval. Eran los llamados medios de asalto submarino, entre los cuales se contaban unos incipientes buceadores de combate y los llamados torpedos de marcha lenta o maiali. En realidad, más que un torpedo, se trataba de una especie de submarino en miniatura, a lomos del cual, dos aurigas intentaban penetrar en los puertos enemigos, aproximarse en inmersión a los buques de guerra y fijar una potente carga explosiva bajo su casco.

Una profusa investigación de Escuadra, publicada por entregas en Europa Sur entre 2022 y 2023, fue posteriormente compilada bajo el título de Sufficit animus, de la que también hablará el conferenciante.

El 'Olterra', base de operaciones

El antiguo Olterra fue un buque cisterna de casi 5.000 toneladas internado en el Puerto de Algeciras que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de base a la famosa Esquadriglia Orsa Maggiore de torpedos tripulados o maiale; unidad de los innovadores medios de asalto con los que Italia estuvo acosando la base naval de Gibraltar.

El 10 de junio de 1940, día de la entrada de Italia en la guerra, este buque cisterna se hallaba, junto a otros seis mercantes italianos, en la Bahía de Algeciras. La idea de camuflar una unidad de comando en el mercante para atacar de forma discreta y efectiva fue de Antonio Ramognino, miembro de la Decima Flottiglia MAS, que estuvo alojado junto a su joven esposa, la española Conchita Peris del Corral, en Villa Carmela (Campamento, San Roque). La casona se convirtió así en un punto de observación y apoyo logístico a las operaciones de los medios de asalto italianos que operaban contra la colonia británica.