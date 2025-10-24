Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 24 de octubre

El viernes 24 de octubre llega al Campo de Gibraltar repleto de propuestas para todos los gustos: literatura, talleres, humor, medio ambiente y deporte se combinan en una agenda que abarca desde el amanecer hasta la noche.

Algeciras

La jornada comienza en Algeciras a las 12:00 en el Centro Documental José Luis Cano, con una conferencia sobre la historia del sistema Braille impartida por Juan Antonio Simancas, con motivo del bicentenario de este método que ha transformado la lectura accesible.

A las 12:30, el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico acoge una nueva cita de los XXVII Cursos Internacionales de Otoño, con la participación del periodista Ignacio Cembrero.

Por la tarde, los más jóvenes tienen su espacio a las 17:30 en la Biblioteca Municipal Cristóbal Delgado, con el taller “Cocina tu historia”, pensado para niños de entre 9 y 12 años.

A las 18:00, el Auditorio Millán Picazo recibe la presentación del libro Memorias innatas, de Miguel Márquez Mateos, mientras que a las 18:30, la Asociación Cultural Alarte celebra una charla sobre urbanismo en la antigua Roma, impartida por el profesor y arqueólogo Salvador Bravo.

La tarde continúa a las 19:00 en los Boxes de Alcultura, con una conversación y exposición fotográfica de María Primo, titulada El libro de arena.

La Línea

En La Línea desde las 10:00 hasta las 20:00, la Plaza Fariñas se transforma en la Plaza del Clima y la Energía, un espacio interactivo y educativo para aprender, de forma divertida, a cuidar el planeta.

A las 16:00, el Palacio de Congresos abre sus puertas a las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, un encuentro para los amantes de la naturaleza y la ciencia.

La noche promete espectáculo en el Teatro Paseo de la Velada, donde a las 20:30 se presenta “Empaque”, una propuesta escénica con fuerza y carácter.

Además, continúa en la Plaza de Toros la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025, que mantiene el ambiente deportivo en la ciudad.

San Roque

La diversión comienza a las 17:00 en los bajos del Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque con el Pasaje del Terror “La Casa Maldita”, una experiencia inmersiva para los más valientes (entrada 5 euros).

A las 19:00, el Espacio Cultural Nueva’63 inaugura la exposición El San Roque de los 60 y presenta los libros Plaza de Armas y Alameda, del escritor Antonio Pérez Girón, en un homenaje a la memoria colectiva del municipio.

Castellar

El Aula de Juventud de Castellar propone una tarde creativa desde las 16:00, con el taller “Tu pueblo en cómic”, que se prolongará hasta las 18:00.

Después, a las 18:00, el espacio se llena de ilusión con el cuentacuentos y espectáculo de magia “Siento y volando”, a cargo de Philippe Le Magnifique.

Tarifa

El Festival Caleidoscópicas continúa su recorrido en Tarifa con dos citas: a las 17:00, en la Iglesia Santa María, se celebra “La Mirá. Pausa para mirarnos y estar”, una experiencia de reflexión artística; y a las 19:00, la Casa de la Cultura acoge un podcast-show y conversatorio en el marco del mismo festival.

Gibraltar

El Inces Hall Theatre de Gibraltar sigue ofreciendo humor local con la representación de A Llanito comedy: Nightmare en el museo, a las 19:00, una comedia que está cosechando gran acogida entre el público del Peñón.