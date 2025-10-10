Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 10 de octubre

El buque 'Duque de Ahumada', este jueves en el acto de entrega a la Guardia Civil.

El Campo de Gibraltar arranca el fin de semana con una agenda vibrante donde destacan los conciertos al aire libre, exposiciones, actividades astronómicas y propuestas gastronómicas para todos los gustos este viernes 10 de octubre.

Los Barrios

El Pabellón Los Cortijillos (Los Barrios) continúa acogiendo la XIV edición del Concurso Exposición Ornitológico Campo de Gibraltar, abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. La entrada es gratuita, y los visitantes pueden disfrutar de una muestra única dedicada al mundo de las aves.

Algeciras

Desde el mediodía, el recinto ferial de Algeciras vuelve a llenarse de aroma a hamburguesa con la The Champions Burger Smash Edition (a partir de las 12:00).

A las 17:00, el Puerto de Algeciras celebra una jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo buque oceánico de la Guardia Civil, Duque de Ahumada, que podrá visitarse hasta las 20:00.

La música será la protagonista del atardecer con el concierto del grupo algecireño Rakusion a las 19:30 en el Lago Marítimo, seguido del Tardeo Acústico en el Café Central a las 20:00, con una fusión de los grupos Rewinds & Fósiles.

La noche continuará con Sagrista & Seele en Casa Leonora a las 21:30, y dos espectáculos más en el Lago Marítimo: “Si brillas cantas” a las 21:30 y la actuación del grupo Retrovisión a las 23:00.

La Línea

La sede de Ascteg en La Línea acoge a las 17:00 una nueva sesión de las I Jornadas Historias de la Verja, que repasan el pasado y presente de la relación fronteriza entre La Línea y Gibraltar.

A las 20:00, la Galería Manolo Alés inaugura una exposición colectiva de los alumnos del taller de dibujo y pintura de la asociación Reiniciarte, abierta al público hasta el 31 de octubre.

Y en el Teatro Paseo de La Velada, a las 20:30, tendrá lugar el concierto Vishuddha del saxofonista Antonio Lizana (entrada: 7 euros).

Jimena

El Pabellón de Jimena repite su cita con el Planetario Aula del Cielo a las 17:30, ofreciendo una experiencia educativa que conecta ciencia y astronomía.

Tarifa

A las 21:00, el Restaurante El Patio, en el Hotel La Residencia Puerto en Tarifa, acoge el concierto de Toyemi, una propuesta íntima con sabor mediterráneo frente al mar.

Gibraltar

A las 20:00, el 54 Dining and Café celebra la Gibraltar Music Hall of Fame 2025 Induction Ceremony, un homenaje a las figuras más destacadas de la música gibraltareña.