Antonio Lizana presenta su nuevo álbum “Vishuddha” en el Teatro Paseo de La Velada

El Teatro Paseo de La Velada en La Línea acogerá el viernes 10 de octubre, a las 20:30, el concierto de Antonio Lizana, quien presentará su nuevo trabajo discográfico Vishuddha. El evento forma parte de las más de 30 actividades programadas por la Delegación Municipal de Cultura entre los meses de septiembre y noviembre, abarcando distintas disciplinas artísticas.

En este espectáculo, Lizana invita al público a descubrir los paisajes sonoros de su infancia y la belleza de su ciudad natal, Cádiz, en una propuesta en la que confluyen la pureza del flamenco y la libertad del jazz. Acompañado por su quinteto habitual y varios colaboradores de renombre, el artista recorrerá diferentes palos flamencos, reinterpretados con arreglos originales, generosos y ambiciosos, donde la alegría, la improvisación y el ritmo jazzístico se funden en un mismo compás.

Cartel del concierto de Antonio Lizana. / E.S.

Conocido por su versatilidad, Antonio Lizana es uno de los pocos artistas capaces de unir el cante flamenco con el saxofón de jazz. Comenzó sus estudios de saxo a los 10 años, formándose en seminarios con maestros como Jerry Bergonzi, Dick Oatts, Jim Snidero y Perico Sambeat. En 2011 finalizó los estudios superiores de Jazz en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, donde nació su propio proyecto, Antonio Lizana Group, con el que ha actuado en festivales como el Jazzaldia de San Sebastián, 365 Jazz Bilbao o Girando Por Salas.

Su talento y proyección internacional le han valido reconocimientos como el Premio Cádiz Joven en la categoría de Arte.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la plataforma tickentradas.com y en la taquilla del teatro municipal, ofreciendo a los aficionados una oportunidad única para disfrutar de una noche donde el flamenco y el jazz se dan la mano bajo el alma gaditana de Antonio Lizana.