La Línea convierte sus calles en una galería de arte con “Fotografía y Pintura en la Calle”

La Línea se prepara para vivir un otoño lleno de arte y creatividad gracias al proyecto “Fotografía y Pintura en la Calle”, una propuesta cultural organizada por la Peña Cultural Amigos de la Pilar, en colaboración con el Ayuntamiento y el patrocinio de la Diputación de Cádiz. El objetivo es acercar el arte contemporáneo al público y transformar los espacios urbanos en escenarios vivos de expresión artística.

El proyecto se articula en torno a dos grandes ejes: la fotografía al aire libre y la pintura en directo, invitando tanto a artistas como a ciudadanos a disfrutar del arte fuera de los museos y galerías tradicionales.

Fotografía al aire libre: arte visual en el Paseo de la Velada

A partir del jueves 16 de octubre, el Paseo de la Velada se convertirá en una auténtica galería urbana con cuatro exposiciones fotográficas que se irán renovando hasta final de año. La primera muestra se inaugurará ese mismo día, a las 21:00, con la participación de los fotógrafos Óscar Carrasco, Rubén Vázquez, José Antonio Millán y Edward Linares.

Sus obras, presentadas en cajas retroiluminadas diseñadas especialmente para el espacio público, ofrecerán distintas miradas sobre la ciudad, la identidad y la luz. De este modo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del arte durante su paseo diario, integrando la experiencia artística en la vida cotidiana de la ciudad.

“La Línea Nocturna”: un concurso internacional bajo las estrellas

El segundo eje del proyecto será el Concurso Internacional de Pintura Rápida Nocturna “La Línea Nocturna”, que se celebrará el 8 de noviembre, de 19:00 a 00:00. Durante esa noche, artistas de todo el mundo transformarán las calles linenses en un gran taller al aire libre, con obras inspiradas en La Línea de la Concepción nocturna.

El certamen, que repartirá más de 6.000 euros en premios, cuenta con el patrocinio principal de la Diputación de Cádiz y el apoyo de numerosas empresas locales, que han querido sumarse a esta iniciativa cultural. Las obras premiadas se exhibirán posteriormente en la Galería Municipal Manolo Alés, del 10 al 28 de noviembre, reforzando la conexión entre el arte, la ciudad y sus espacios públicos.

Las bases del concurso y toda la información sobre las exposiciones están disponibles en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales de la Peña Cultural Amigos de la Pilar.