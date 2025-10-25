Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 25 de octubre

El Campo de Gibraltar vive este sábado 25 de octubre un día lleno de actividad, con propuestas culturales, deportivas y musicales en todos sus municipios. Desde el amanecer hasta pasada la medianoche —con cambio de hora incluido—, la jornada ofrece opciones para todos los gustos.

Algeciras

La jornada comenzará en Algeciras a las 11:00 en el Estudio Arte13, donde se celebrará un encuentro literario con la escritora María Platero. La cita, que se prolongará hasta las 13:00, está dirigida a los amantes de la literatura y requiere inscripción previa. Un poco más tarde, a las 11:30, el Edificio Pérez Villalta acogerá el Día del Artista, una cita dedicada a la creatividad local en todas sus formas.

El deporte tomará protagonismo a las 14:00, cuando el Algeciras Club de Fútbol se enfrente al A.D. Alcorcón en el Estadio Nuevo Mirador, en un encuentro que promete emociones fuertes en casa.

Por la tarde, el arte contemporáneo y la música marcarán el ritmo. A las 18:00, el Lago Marítimo se convertirá en escenario de UDG Project 002, una muestra de artistas emergentes con actuaciones en directo. A esa misma hora, el Botanic acogerá el concierto de Retrovisión, mientras que a las 19:00 el Teatro Florida presentará el concierto “Itineris” de Thalassa Orchestra, dirigida por Irene Delgado.

Para cerrar la noche, el Sixties ofrecerá a las 20:00 el concierto del grupo Rewinds, una cita musical perfecta para los nostálgicos del pop-rock clásico.

La Línea

Desde las 10:00, la Plaza Fariñas de La Línea será el punto de encuentro de la Plaza del Clima y la Energía, una actividad didáctica para todas las edades que busca concienciar sobre la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

El Palacio de Congresos acogerá también desde las 10:00 las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, que continuarán profundizando en la biodiversidad y los ecosistemas de la provincia.

Además, la Plaza de Toros vivirá un día decisivo con la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025, que reunirá a los mejores jugadores del continente en un ambiente de alta competición.

Los Barrios

A las 10:00, el centro comercial Bahía Plaza (Los Barrios) acogerá la III Jornada de Balonmano Calle, una cita lúdica y familiar que convertirá las calles en canchas improvisadas para todas las edades.

Por la tarde, el teatro será el gran protagonista con una nueva sesión del ciclo Otoño de Teatro. A las 19:30, en la Sala El Pósito, el grupo Intrusas Teatro representará la obra “Avíos para el puchero”, una divertida comedia cargada de costumbrismo y humor andaluz.

Tarifa

El sábado será especialmente intenso en Tarifa, donde las actividades del Festival Caleidoscópicas llenarán el día de cultura y arte. A las 11:30, la Biblioteca Municipal acogerá la original propuesta “Biblioteca Humana”, que invita al público a “leer personas” y escuchar historias reales.

Por la tarde, a las 17:00, la Casa de la Cultura será escenario de la iniciativa DanzArte, que combina danza y expresión corporal. La jornada culminará a las 21:00 en el Teatro Municipal Alameda, con el espectáculo Los 7 velos del arte, un viaje musical en homenaje al ilusionista Juan Tamariz, con entrada libre.

Además, durante todo el día se celebrará la I Magna Tarifa “50 años de Fe, Historia y Hermandad”, un evento de gran relevancia cofrade que reunirá a hermandades locales y visitantes en una cita de profunda tradición religiosa.

Jimena

La literatura y la narración oral recorrerán Jimena con la propuesta “Cuentos en bicicleta”, que llegará a las 12:00 a la Casa de la Cultura Enrique Tierno Galván de San Pablo de Buceite, y más tarde, a las 18:00, al Centro Cultural Reina Sofía en la Estación de Jimena. Una jornada mágica pensada para disfrutar en familia

San Roque

El miedo y la música se darán la mano este sábado en San Roque. A las 17:00, los bajos del Teatro Juan Luis Galiardo abrirán sus puertas al Pasaje del terror “La Casa Maldita”, una experiencia escalofriante para los más valientes (entrada: 5 €).

La noche se llenará de arte con el concierto de Vicente Amigo, uno de los guitarristas flamencos más reconocidos a nivel internacional, que actuará a las 21:00 en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Cambio de hora

La jornada terminará con el cambio de hora: a las 03:00 serán las 02:00, lo que permitirá disfrutar una hora más de descanso… o de fiesta, según se mire.