Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 5 de noviembre

El miércoles 5 de noviembre llega cargado de propuestas culturales en el Campo de Gibraltar. Desde la fotografía de naturaleza en Tarifa hasta las jornadas históricas en Algeciras y La Línea, pasando por la exposición internacional de arte en Gibraltar, los planes combinan conocimiento, creatividad y paisaje. Además, continúa la Fiesta del Cine, con entradas a solo 3,5 euros en todas las salas adheridas.

Algeciras

A las 11:00, el Centro Documental José Luis Cano acoge una nueva sesión de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, que reúnen a especialistas en historia, arqueología y conservación. El encuentro se centra en la puesta en valor del legado algecireño y en la difusión de las estrategias de protección del patrimonio local.

El Recinto Ferial mantiene las funciones del Circo Berlín, con su espectáculo de luces, acrobacias y humor pensado para todas las edades.

Tarifa

En el Mirador del Estrecho, también a las 11:00, se celebra el Taller práctico de fotografía de rapaces, impartido por Pako Zufiaur y organizado por el Observatorio de Cazalla. La actividad, que se prolongará hasta las 14:00, permitirá a los asistentes aprender técnicas de captura de aves en vuelo en uno de los puntos de observación más emblemáticos del Estrecho. Las inscripciones se realizan a través del correo observatoriocazalla@aytotarifa.com.

La Línea

La Sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) acoge a las 19:00 la inauguración de las VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho, coordinadas por el historiador y escritor José Calvo Poyato. El encuentro abordará las relaciones históricas, políticas y culturales entre ambas orillas del Estrecho, consolidándose como una cita de referencia académica en la ciudad.

Gibraltar

La Gustavo Bacarisas Gallery expone durante toda la jornada la Gibraltar International Art Exhibition, una muestra que reúne obras de artistas locales e internacionales en diferentes disciplinas. La exposición ofrece una panorámica diversa de estilos, técnicas y visiones contemporáneas del arte.