La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de La Línea reúne historia y literatura en dos citas académicas de alto nivel

La sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en La Línea acogerá esta semana dos encuentros de referencia en el ámbito cultural y académico. Entre el 5 y el 8 de noviembre, la ciudad será escenario de las VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho y de las IX Jornadas de Novela Histórica, organizadas por la Fundación UIMP-Campo de Gibraltar. Ambas actividades contarán con entrada libre y reunirán a figuras de prestigio en los campos de la Historia y la Literatura.

El primer ciclo, dedicado a Gibraltar y el Estrecho, tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre bajo la dirección del doctor en Historia Moderna y escritor José Calvo Poyato. La programación abordará la compleja realidad histórica y geoestratégica del área, con ponencias sobre arqueología, poblamiento y confluctos fronterizos. La inauguración estará a cargo del propio Calvo Poyato, quien analizará las consecuencias de la ocupación inglesa de Gibraltar entre los siglos XVII y XVIII. Le seguirá la doctora Alicia Arévalo González, que explorará el mundo antiguo en el litoral con su intervención Entre la tierra y el mar.

El día 6, el catedrático Juan Manuel Suárez Japón profundizará en la evolución del Campo de Gibraltar como zona fronteriza, y el cierre correrá a cargo del historiador medieval José Luis Corral Lafuente, que ofrecerá una ponencia sobre la geoestrategia del Estrecho durante la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369).

Las IX Jornadas de Novela Histórica, dirigidas por el propio Corral Lafuente, se celebrarán los días 7 y 8 de noviembre. En esta ocasión, el enfoque se centrará en los siglos de esplendor del Imperio Español y su reflejo en la narrativa contemporánea. La escritora Begoña Valero Blázquez abrirá el ciclo con una charla sobre la faceta menos conocida de Cervantes, seguida de la intervención de José Calvo Poyato con la conferencia Cuando éramos dueños del mundo.

El sábado 8 continuará el programa con la ponencia de José Luis Corral, titulada Los Austrias. El vuelo del águila, y finalizará con la intervención de Olalla García García, quien analizará la evolución del proceso inquisitorial a la ficción literaria en El caso Céspedes.

Las sesiones se desarrollarán en la sede de la UIMP en La Línea, situada en la calle Clavel, 73, consolidando al centro como un espacio de diálogo y reflexión sobre la historia, la literatura y la identidad cultural del Estrecho.