Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 28 de octubre
El Campo de Gibraltar combina cine clásico, literatura y formación en una jornada cultural diversa
El martes 28 de octubre ofrece una completa programación en el Campo de Gibraltar que une el mundo de las letras, el séptimo arte y la sensibilización social. Actividades en La Línea, Tarifa, San Roque y Algeciras ponen en valor la cultura, la memoria y la participación ciudadana con propuestas que van desde lecturas dramatizadas hasta un homenaje al cine de Hitchcock
Algeciras
Desde las 9:00, el Albergue Inturjoven Algeciras-Tarifa acoge la IV Jornada “Productos y productores del Parque Natural del Estrecho”, un encuentro que se prolongará hasta las 14:30. La cita reunirá a profesionales y amantes de la naturaleza para poner en valor los recursos gastronómicos y sostenibles del entorno natural que une Algeciras y Tarifa.
La Línea
La Biblioteca Municipal José Riquelme (La Línea) será el epicentro de la actividad literaria del día. A las 11:30, se celebrará la lectura dramatizada Convención de Monstruos, ideal para los amantes del teatro y del género fantástico. Más tarde, a las 18:00, el espacio se transformará para acoger Lecturas en Penumbra, una sesión compartida de textos de terror a cargo de autores locales, que promete una atmósfera inquietante y creativa.
Tarifa
A las 18:00, el Centro de Salud de Tarifa acogerá una nueva sesión formativa dirigida a familiares y personas cuidadoras dentro de las jornadas organizadas por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
San Roque
La jornada culminará a las 20:00 en la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores de San Roque, donde el Ciclo de Cine Clásico proyectará Encadenados, de Alfred Hitchcock, un clásico del suspense que sigue cautivando a generaciones.
