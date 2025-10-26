Cinco formas irresistibles de disfrutar la calabaza durante todo el día

Meteo
Crema de calabaza.
G.M.

26 de octubre 2025 - 12:00

La calabaza, reina del otoño, no solo es un ingrediente versátil, sino también un símbolo de cocina reconfortante. Con su dulzor natural y su textura suave, se adapta con facilidad a platos salados y dulces, aportando color y aroma a cada receta. El 26 de octubre es su día y qué mejor forma de celebrarlo que cocinando. Estas cinco recetas muestran su faceta más cálida y sabrosa.

Tosta de calabaza asada con queso de cabra y miel

Un inicio sencillo y elegante, perfecto para abrir el apetito.

Ingredientes:

  • 1 baguette rústica
  • 200 g de calabaza
  • 100 g de queso de cabra
  • Miel
  • Romero fresco
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

  1. Corta la calabaza en láminas finas y ásala 20 minutos a 200 °C con aceite, sal, pimienta y romero.
  2. Tuesta las rebanadas de pan.
  3. Coloca encima la calabaza asada y una rodaja de queso de cabra.
  4. Gratina 3 minutos en el horno y rocía con miel antes de servir.

El contraste entre el dulzor de la miel, el aroma del romero y la cremosidad del queso convierte este bocado en una sinfonía otoñal.

Calabaza y zanahoria con toque de jengibre

Suave, reconfortante y con un punto picante que calienta el cuerpo.

Ingredientes:

  • 500 g de calabaza
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco
  • 700 ml de caldo de verduras
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

  1. Sofríe la cebolla picada con un poco de aceite.
  2. Añade la calabaza, la zanahoria y el jengibre rallado.
  3. Cubre con el caldo y cuece 20 minutos.
  4. Tritura hasta obtener una textura cremosa y rectifica de sal.

El resultado es una crema aterciopelada con el equilibrio justo entre dulzor y frescor, ideal para servir con un chorrito de aceite virgen extra o semillas tostadas.

Risotto de calabaza y parmesano

Un clásico italiano reinventado con un toque otoñal.

Ingredientes:

  • 300 g de arroz arborio
  • 300 g de calabaza
  • 1 cebolla
  • 1 l de caldo de verduras caliente
  • 100 ml de vino blanco
  • 50 g de mantequilla
  • 60 g de parmesano rallado

Preparación:

  1. Sofríe la cebolla picada y añade la calabaza troceada.
  2. Incorpora el arroz y remueve hasta que se vuelva nacarado.
  3. Agrega el vino blanco y deja evaporar.
  4. Añade el caldo poco a poco durante unos 18-20 minutos, sin dejar de remover.
  5. Fuera del fuego, mezcla con la mantequilla y el parmesano.

La cremosidad del arroz, unida al dulzor de la calabaza y la intensidad del queso, da lugar a un plato reconfortante, perfecto para compartir.

Bizcocho de calabaza especiado

Aromas de canela, jengibre y calidez hogareña en cada bocado.

Ingredientes:

  • 300 g de puré de calabaza
  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar moreno
  • 250 g de harina
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de jengibre en polvo
  • 1 sobre de levadura

Preparación:

  1. Bate los huevos con el azúcar.
  2. Añade el aceite y el puré de calabaza.
  3. Incorpora la harina, levadura y especias.
  4. Hornea 45 minutos a 180 °C.
  5. Enfría y espolvorea con azúcar glas.

El bizcocho resulta húmedo, esponjoso y con un perfume irresistible. Ideal para acompañar con té o café en las tardes frías.

Chips crujientes de calabaza al horno

El toque final para un picoteo saludable y lleno de sabor.

Ingredientes:

  • 200 g de calabaza
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimentón dulce

Preparación:

  1. Corta la calabaza en láminas muy finas.
  2. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno.
  3. Rocía con aceite, sal y pimentón.
  4. Hornea a 170 °C durante 25 minutos, hasta que estén crujientes.

Ligero, sabroso y adictivo, este snack demuestra que la calabaza puede ser la mejor compañera para cualquier momento del día.

Versátil, económica y llena de nutrientes, la calabaza transforma cualquier receta en una experiencia sensorial. Su dulzura natural, su textura suave y su color vibrante invitan a saborear el otoño en cada plato, del desayuno a la cena.

