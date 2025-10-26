Cinco formas irresistibles de disfrutar la calabaza durante todo el día
De entrante a postre, la calabaza se convierte en la protagonista de una mesa otoñal llena de sabor, textura y creatividad
La calabaza, reina del otoño, no solo es un ingrediente versátil, sino también un símbolo de cocina reconfortante. Con su dulzor natural y su textura suave, se adapta con facilidad a platos salados y dulces, aportando color y aroma a cada receta. El 26 de octubre es su día y qué mejor forma de celebrarlo que cocinando. Estas cinco recetas muestran su faceta más cálida y sabrosa.
Tosta de calabaza asada con queso de cabra y miel
Un inicio sencillo y elegante, perfecto para abrir el apetito.
Ingredientes:
- 1 baguette rústica
- 200 g de calabaza
- 100 g de queso de cabra
- Miel
- Romero fresco
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación:
- Corta la calabaza en láminas finas y ásala 20 minutos a 200 °C con aceite, sal, pimienta y romero.
- Tuesta las rebanadas de pan.
- Coloca encima la calabaza asada y una rodaja de queso de cabra.
- Gratina 3 minutos en el horno y rocía con miel antes de servir.
El contraste entre el dulzor de la miel, el aroma del romero y la cremosidad del queso convierte este bocado en una sinfonía otoñal.
Calabaza y zanahoria con toque de jengibre
Suave, reconfortante y con un punto picante que calienta el cuerpo.
Ingredientes:
- 500 g de calabaza
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco
- 700 ml de caldo de verduras
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación:
- Sofríe la cebolla picada con un poco de aceite.
- Añade la calabaza, la zanahoria y el jengibre rallado.
- Cubre con el caldo y cuece 20 minutos.
- Tritura hasta obtener una textura cremosa y rectifica de sal.
El resultado es una crema aterciopelada con el equilibrio justo entre dulzor y frescor, ideal para servir con un chorrito de aceite virgen extra o semillas tostadas.
Risotto de calabaza y parmesano
Un clásico italiano reinventado con un toque otoñal.
Ingredientes:
- 300 g de arroz arborio
- 300 g de calabaza
- 1 cebolla
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco
- 50 g de mantequilla
- 60 g de parmesano rallado
Preparación:
- Sofríe la cebolla picada y añade la calabaza troceada.
- Incorpora el arroz y remueve hasta que se vuelva nacarado.
- Agrega el vino blanco y deja evaporar.
- Añade el caldo poco a poco durante unos 18-20 minutos, sin dejar de remover.
- Fuera del fuego, mezcla con la mantequilla y el parmesano.
La cremosidad del arroz, unida al dulzor de la calabaza y la intensidad del queso, da lugar a un plato reconfortante, perfecto para compartir.
Bizcocho de calabaza especiado
Aromas de canela, jengibre y calidez hogareña en cada bocado.
Ingredientes:
- 300 g de puré de calabaza
- 3 huevos
- 200 g de azúcar moreno
- 250 g de harina
- 100 ml de aceite de girasol
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de jengibre en polvo
- 1 sobre de levadura
Preparación:
- Bate los huevos con el azúcar.
- Añade el aceite y el puré de calabaza.
- Incorpora la harina, levadura y especias.
- Hornea 45 minutos a 180 °C.
- Enfría y espolvorea con azúcar glas.
El bizcocho resulta húmedo, esponjoso y con un perfume irresistible. Ideal para acompañar con té o café en las tardes frías.
Chips crujientes de calabaza al horno
El toque final para un picoteo saludable y lleno de sabor.
Ingredientes:
- 200 g de calabaza
- Aceite de oliva
- Sal y pimentón dulce
Preparación:
- Corta la calabaza en láminas muy finas.
- Colócalas sobre una bandeja con papel de horno.
- Rocía con aceite, sal y pimentón.
- Hornea a 170 °C durante 25 minutos, hasta que estén crujientes.
Ligero, sabroso y adictivo, este snack demuestra que la calabaza puede ser la mejor compañera para cualquier momento del día.
Versátil, económica y llena de nutrientes, la calabaza transforma cualquier receta en una experiencia sensorial. Su dulzura natural, su textura suave y su color vibrante invitan a saborear el otoño en cada plato, del desayuno a la cena.
