Cinco formas irresistibles de disfrutar la calabaza durante todo el día

La calabaza, reina del otoño, no solo es un ingrediente versátil, sino también un símbolo de cocina reconfortante. Con su dulzor natural y su textura suave, se adapta con facilidad a platos salados y dulces, aportando color y aroma a cada receta. El 26 de octubre es su día y qué mejor forma de celebrarlo que cocinando. Estas cinco recetas muestran su faceta más cálida y sabrosa.

Tosta de calabaza asada con queso de cabra y miel

Un inicio sencillo y elegante, perfecto para abrir el apetito.

Ingredientes:

1 baguette rústica

200 g de calabaza

100 g de queso de cabra

Miel

Romero fresco

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

Corta la calabaza en láminas finas y ásala 20 minutos a 200 °C con aceite, sal, pimienta y romero. Tuesta las rebanadas de pan. Coloca encima la calabaza asada y una rodaja de queso de cabra. Gratina 3 minutos en el horno y rocía con miel antes de servir.

El contraste entre el dulzor de la miel, el aroma del romero y la cremosidad del queso convierte este bocado en una sinfonía otoñal.

Calabaza y zanahoria con toque de jengibre

Suave, reconfortante y con un punto picante que calienta el cuerpo.

Ingredientes:

500 g de calabaza

2 zanahorias

1 cebolla

1 trozo pequeño de jengibre fresco

700 ml de caldo de verduras

Aceite de oliva, sal y pimienta

Preparación:

Sofríe la cebolla picada con un poco de aceite. Añade la calabaza, la zanahoria y el jengibre rallado. Cubre con el caldo y cuece 20 minutos. Tritura hasta obtener una textura cremosa y rectifica de sal.

El resultado es una crema aterciopelada con el equilibrio justo entre dulzor y frescor, ideal para servir con un chorrito de aceite virgen extra o semillas tostadas.

Risotto de calabaza y parmesano

Un clásico italiano reinventado con un toque otoñal.

Ingredientes:

300 g de arroz arborio

300 g de calabaza

1 cebolla

1 l de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco

50 g de mantequilla

60 g de parmesano rallado

Preparación:

Sofríe la cebolla picada y añade la calabaza troceada. Incorpora el arroz y remueve hasta que se vuelva nacarado. Agrega el vino blanco y deja evaporar. Añade el caldo poco a poco durante unos 18-20 minutos, sin dejar de remover. Fuera del fuego, mezcla con la mantequilla y el parmesano.

La cremosidad del arroz, unida al dulzor de la calabaza y la intensidad del queso, da lugar a un plato reconfortante, perfecto para compartir.

Bizcocho de calabaza especiado

Aromas de canela, jengibre y calidez hogareña en cada bocado.

Ingredientes:

300 g de puré de calabaza

3 huevos

200 g de azúcar moreno

250 g de harina

100 ml de aceite de girasol

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

1 sobre de levadura

Preparación:

Bate los huevos con el azúcar. Añade el aceite y el puré de calabaza. Incorpora la harina, levadura y especias. Hornea 45 minutos a 180 °C. Enfría y espolvorea con azúcar glas.

El bizcocho resulta húmedo, esponjoso y con un perfume irresistible. Ideal para acompañar con té o café en las tardes frías.

Chips crujientes de calabaza al horno

El toque final para un picoteo saludable y lleno de sabor.

Ingredientes:

200 g de calabaza

Aceite de oliva

Sal y pimentón dulce

Preparación:

Corta la calabaza en láminas muy finas. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno. Rocía con aceite, sal y pimentón. Hornea a 170 °C durante 25 minutos, hasta que estén crujientes.

Ligero, sabroso y adictivo, este snack demuestra que la calabaza puede ser la mejor compañera para cualquier momento del día.

Versátil, económica y llena de nutrientes, la calabaza transforma cualquier receta en una experiencia sensorial. Su dulzura natural, su textura suave y su color vibrante invitan a saborear el otoño en cada plato, del desayuno a la cena.