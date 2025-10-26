Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre llega cargado de propuestas para todos los gustos en la comarca. Desde el mercado ecológico de Los Barrios hasta el teatro familiar en Algeciras o el tradicional rastro de Bolonia, los municipios del Campo de Gibraltar ofrecen una variada agenda cultural, deportiva y de ocio para cerrar el fin de semana de la mejor manera.

Los Barrios

A las 11:00, la Granja Escuela de Los Barrios acogerá una nueva edición del Farmer’s Market, un mercado que ofrece productos frescos y de proximidad, desde frutas y hortalizas hasta artesanía local, en un entorno natural y sostenible.

Tarifa

También a las 11:00, el popular Rastro de Bolonia (Tarifa) abrirá sus puestos con su habitual oferta de artículos de segunda mano, ropa, artesanías y productos locales. Este mercado, que se celebra cada domingo, se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de los tesoros vintage y el ambiente relajado junto al mar.

San Roque

Por la tarde, el miedo volverá a tomar los bajos del Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, donde a partir de las 17:00 se podrá recorrer el Pasaje del terror “La Casa Maldita”. La experiencia, con una entrada de 5 euros, promete una dosis de sustos y diversión para quienes se atrevan a adentrarse en este recorrido temático.

Algeciras

El domingo teatral llegará a las 18:30 al Teatro Florida en Algeciras, con la representación de la obra Ya me has tocado el cuento, una propuesta fresca y divertida que revisita los clásicos infantiles desde una mirada actual y humorística, pensada para disfrutar en familia.

La Línea

La ciudad linense cerrará la jornada con las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, que continúan desarrollándose en el Palacio de Congresos. El evento reúne a expertos, divulgadores y amantes de la naturaleza en una serie de charlas y actividades dedicadas a la riqueza medioambiental de la provincia.