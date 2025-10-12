Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 12 de octubre

El Día de la Hispanidad llega al Campo de Gibraltar con propuestas para todos los gustos: gastronomía gourmet, productos locales y la gran final de un certamen de belleza que pone el broche de oro al fin de semana este domingo 12 de octubre.

Los Barrios

Desde las 11:00, la Granja-Escuela de Los Barrios acoge un mercadillo ecológico, una cita ideal para los amantes de los productos locales, la artesanía sostenible y la vida rural. Un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos en plena naturaleza.

Algeciras

La The Champions Burger Smash Edition continúa en el recinto ferial de Algeciras a partir de las 12:00, ofreciendo las mejores hamburguesas gourmet de España. Un encuentro imprescindible para los paladares más exigentes, con música, foodtrucks y ambiente festivo.

La Línea

El Palacio de Congresos de La Línea será escenario de la esperada final de Miss Grand Cádiz, donde las candidatas competirán por la corona provincial en una noche de glamour, moda y emoción.