La milhoja tradicional de Los Barrios elaborada en 'La Plata' se convierte en un refrescante y rico helado gracias a 'El Gulus'

En el corazón de Los Barrios, dos emblemáticos establecimientos han unido fuerzas para crear una delicia que rinde homenaje a la historia y la tradición local. La heladería El Gulus y la pastelería La Plata han colaborado para transformar las icónicas milhojas de chocolate de La Plata en un helado artesanal que captura la esencia de este clásico postre del Campo de Gibraltar.

La idea surgió del deseo de cumplir un sueño familiar no realizado. El nieto del fundador de La Plata ha compartido en un vídeo subido a Instagram que a su abuelo le encantaba el helado e hizo sus pinitos elaborando este dulce refrescante y sabroso, pero no tuvo el tiempo de desarrollarse como heladero. Al presentarse la posibilidad de colaborar con El Gulus, no dudaron en llevar a cabo esta iniciativa que une el legado de ambas casas.

El resultado es un helado que combina el crujiente hojaldre y el rico chocolate de las milhojas, ofreciendo una experiencia que evoca recuerdos y sabores tradicionales. Disponible en Algeciras, La Línea y Los Barrios, esta creación invita a los amantes de los dulces a disfrutar de una fusión única de historia y sabor. Esta colaboración celebra la herencia culinaria de Los Barrios y demuestra cómo la pasión y el respeto por las tradiciones pueden dar lugar a innovaciones deliciosas que crean nuevas conexiones. Además, actualmente Los Barrios está de feria, y qué mejor manera de celebrarlo que probando este rico helado.

El Gulus

Desde su fundación en 2006 en Algeciras, El Gulus se ha consolidado como referente en heladería artesanal en el Campo de Gibraltar. Inspirados por la tradición italiana y comprometidos con la calidad, ofrecen una amplia variedad de sabores elaborados con ingredientes naturales y sin conservantes.

El Gulus cuenta con tres establecimientos en la región:

Algeciras: Calle de la Pulsera, Urb. Las Colinas, Bloque 7, Local 1

La Línea: Avenida del Ejército, Nº 3, Local 3

Los Barrios: Avenida Antonio Machado, Nº 6

En sus heladerías, El Gulus ofrece más de 60 sabores, incluyendo opciones aptas para personas con intolerancias alimentarias. Su compromiso con la calidad y la innovación les ha llevado a colaborar con otros establecimientos locales, como la reciente alianza con la pastelería La Plata para crear un helado inspirado en las tradicionales milhojas de chocolate. Además de su oferta en tienda, El Gulus participa en eventos y ofrece servicios de catering, llevando sus helados artesanales a diferentes celebraciones en la comarca.

La Plata

Fundada en 1950 por Juan Domínguez Gómez, este establecimiento ha mantenido viva la esencia de la repostería artesanal durante más de siete décadas. Juan, tras iniciar su carrera como churrero y panadero, decidió abrir su propia pastelería en la calle que hoy lleva su nombre, convirtiéndola en un referente local. La filosofía de La Plata se basa en la elaboración de dulces con ingredientes naturales y sin aditivos, respetando las recetas originales transmitidas de generación en generación. Entre sus especialidades destacan las milhojas de chocolate, los piononos de almendra y los riñones, todos preparados diariamente en su obrador.

Actualmente, la tercera generación de la familia, representada por Alejandro y Estefanía, continúa con el legado, incorporando innovaciones como la elaboración de este rico helado de milhojas, pero también pasteles con Nutella, Kinder y pistacho, así como opciones sin gluten, lactosa o huevo, adaptándose a las necesidades actuales sin perder la esencia artesanal. La dedicación y el compromiso de La Plata con la calidad y la tradición han sido reconocidos con la Medalla de Oro de Los Barrios, otorgada por el Ayuntamiento en 2019, y su fundador fue nombrado Hijo Predilecto del municipio en 1995.

Ubicada en la Calle La Plata, 45, la pastelería abre sus puertas de lunes a sábado, con horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30, y los domingos de 9:30 a 19:00, cerrando los miércoles.