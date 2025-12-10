La cúpula más grande del mundo durante 30 años descansa en este revolucionario edificio de Algeciras

Estos días, en Algeciras celebran un cumpleaños muy especial: los 190 años del Mercado de Abastos de la ciudad. Catas gastronómicas, zambombas navideñas y el estreno de su belén monumental han servido para homenajear este emblemático edificio algecireño, centro neurálgico de la gastronomía local y de sus gentes.

En torno a él, existen algunas curiosidades. Una de ellas, quizá la más relevante a nivel mundial, es que durante 30 años, su cúpula fue la mayor de la historia, de 1935 a 1965, hasta que el estadio multiusos Astrodome, levantado en la ciudad de Houston, estado de Texas, le arrebató el título.

El Mercado de Abastos, también llamado Mercado Arquitecto Sánchez Arcas Ingeniero Torroja, es un edificio funcionalista y revolucionario en su nacimiento, obra del arquitecto Manuel Sánchez Arcas en colaboración con el ingeniero de caminos Eduardo Torroja Miret.

Mercado de Abastos de Algeciras en su 190 aniversario.

El edificio tiene planta octogonal con una cúpula de 47,76 metros de diámetro y sólo 9 cm de espesor sin apoyos internos, sustentada por ocho pilares con viseras formadas por cúpulas voladizas situadas en los tramos entre pilares. En el centro de la cúpula se encuentra una claraboya de 10 metros de diámetro que da luz al interior. Su importancia es tal que fue declarado Bien de Interés Cultural 2001.

La cúpula desde el interior del Mercado de Abastos de Algeciras, hace unos años.

Esta obra vanguardista, funcional y diáfana, con escasísimos detalles decorativos en puertas y pilares, es uno de los hitos de la arquitectura española del siglo XX.

En el espacio interior se sitúan cien puestos de venta en cuatro anillos concéntricos, el primero de ellos con 36 puestos adosados al muro. Estos puestos se comunican mediante las calles formadas entre los diferentes anillos y cuatro calles radiales que conducen a sendas puerta de entrada.

Este mercadose caracteriza en la actualidad por su diversidad cultural y sus aires a zoco que hacen único este espacio, donde oriundos y visitantes puede adquirir por ejemplo, carne halal.