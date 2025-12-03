La Casa Convento de La Almoraima abre sus puertas a la historia con una visita guiada por Antonio Torremocha

La Casa Convento de La Almoraima, uno de los enclaves patrimoniales más singulares del Campo de Gibraltar situado en Castellar de la Frontera, podrá conocerse a fondo gracias a una visita guiada a cargo del historiador Antonio Torremocha el sábado 13 de diciembre a las 11:00.

Organizada por el Instituto de Estudios Campogibraltareños, la actividad permitirá recorrer tanto el exterior monumental como los espacios interiores del antiguo convento mercedario, incluyendo su capilla, que conserva elementos religiosos de gran valor artístico. El recorrido ofrecerá una mirada profunda al pasado de esta finca histórica, vinculada al desarrollo agrícola y forestal de Castellar de la Frontera.

La visita está abierta al público, aunque se requiere confirmación previa a través del correo electrónico ebriones6@gmail.com. La jornada promete ser una oportunidad única para descubrir la riqueza patrimonial de La Almoraima, en un entorno natural privilegiado y con el rigor divulgativo que caracteriza a Torremocha, doctor en historia Medieval, colaborador de Europa Sur y un profundo conocedor de La Almoraima y de todo el término municipal de Castellar.