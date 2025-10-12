El Bar Raúl: la catedral del churro que resiste en El Rinconcillo

En la avenida Diputación de Algeciras, justo en el corazón de El Rinconcillo, se encuentra uno de esos lugares que forman parte del paisaje emocional de varias generaciones: el Bar Raúl, conocido por muchos vecinos como "la catedral del churro".

Con casi 300 reseñas en Google y una puntuación media de 4,2 estrellas, el local se ha ganado a pulso su fama gracias a su ambiente cercano, sus desayunos de siempre y, por supuesto, sus churros, que los más fieles describen como “crujientes, nada aceitosos y absolutamente irresistibles”.

El año 2023 no fue fácil para el Bar Raúl. Las largas obras de reforma de la avenida Diputación obligaron a sus propietarios a bajar la persiana durante meses. Pero lejos de suponer un adiós, aquel paréntesis se convirtió en una oportunidad para volver con más energía y seguir escribiendo su historia.

Y es que este establecimiento no es solo un bar: es parte del imaginario colectivo de El Rinconcillo. Durante décadas —y tras varios cambios de dueño— ha sido testigo de desayunos familiares, tapeos improvisados, celebraciones y reencuentros. Para muchos algecireños, el Bar Raúl es sinónimo de buenos momentos.

Los más nostálgicos aún recuerdan aquellas noches de juventud en la mítica discoteca Tamarindo, ya desaparecida, que terminaban inevitablemente con un chocolate con churros en este emblemático local. Hoy, aunque el Tamarindo es solo un recuerdo, el Bar Raúl sigue al pie del cañón, manteniendo viva la esencia de la barriada.

Con sus churros recién hechos, su café humeante y el bullicio de los niños en el parque de bolas del propio local, el Bar Raúl sigue siendo ese rincón donde las mañanas saben a tradición y a comunidad. Un pedacito de historia viva en El Rinconcillo que demuestra que, aunque todo cambie, hay sabores que nunca se olvidan.