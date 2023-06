El Bar Raúl anuncia su cierre por el perjuicio de las obras de El Rinconcillo

El Bar Raúl, en la barriada del Rinconcillo de Algeciras, echó el cierre el pasado 1 de junio. Su propietario, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia que lo ha hecho obligado por las obras de reforma de la avenida Diputación, que el Ayuntamiento acomete desde el pasado mes de diciembre con un presupuesto de más de 1 millón de euros.

“La calle lleva más de cinco meses cortada y los clientes no pueden entrar. Está totalmente levantada y tenemos una churrería, a la que solían venir personas mayores, y un parque de bolas al que venían niños pequeños en carrito. Ahora no pueden llegar al bar y estaba haciendo cajas con las que no llegaba ni a pagar la luz. Hemos estado aguantando, pero ya estoy endeudado hasta los ojos. No tengo para comer ni para pagar la hipoteca y me he tenido que buscar un trabajo”, afirma el dueño del establecimiento, que lamenta que no se hayan podido habilitar zonas de aparcamiento cercanas para facilitar el tránsito a sus clientes.

El Bar Raúl es un clásico del Rinconcillo. Abrió en 1986 y hace unos años Miguel Ángel tomó el relevo tras el fallecimiento de su padre. El covid fue un varapalo importante porque hasta noviembre de 2022 no pudo volver a abrir. “No nos avisaron de que iban a hacer obras y la calle estuvo cortada todas las Navidades. El alcalde lo único que nos ha dicho es que la calle va a quedar muy bonita y que las obras son así. Levantaron toda la calle y ahora han dado prioridad a la acera de enfrente -la del Tamarindo-, donde no hay nada. Aquí tenemos una guardería, una urbanización, el bar y más arriba varios locales comerciales, que hasta hace un mes no han tenido problemas porque la obra ha llegado más tarde a esa zona”, señala el hostelero.

Miguel Ángel detalla que cuando decidió reabrir el negocio familiar tuvo que pedir una excedencia de dos años en su trabajo, por lo que ha tenido que buscar otro empleo para poder llevar dinero a casa. “Me han aburrido. Ya no sé si lo volvería a abrir con todo lo que he pasado. Me estoy planteando alquilarlo una vez que termine la obra. Planteé a la concejal de Urbanismo -Yéssica Rodríguez- alguna ayuda en la contribución o en la tasa de recogida de basura por las pérdidas que estaba sufriendo, pero me dijo que en ese aspecto el Ayuntamiento no podía hacer nada”, lamenta el propietario del bar Raúl.

La edil de Urbanismo declinó el ofrecimiento de este diario de pronunciarse sobre este asunto.

Las obras

La actuación supone una inversión de 1.128.000 euros, (sin IVA) y cuenta con la financiación del plan de ayudas a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco de programa operativo Feder de la UE.