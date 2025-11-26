Bahía Plaza transforma su fachada en un mural gigante que celebra el alma del Campo de Gibraltar

Quien se acerque estos días a Bahía Plaza se encontrará con una sorpresa de gran formato: la fachada principal del centro comercial de Palmones, en Los Barrios, luce renovada con un espectacular diseño que rinde tributo al Campo de Gibraltar. Sobre 190 metros cuadrados de vinilo microperforado, el nuevo mural despliega una cuidada composición de iconos que representan los símbolos más queridos de los ocho municipios de la comarca y Gibraltar.

La propuesta, diseñada por la empresa de comunicación Zumo Creativos, convierte la entrada del centro en un punto de encuentro visual con la identidad local. Cada elemento ha sido elegido con mimo para que residentes y visitantes reconozcan al instante los lugares y monumentos que definen esta tierra del sur.

Un recorrido visual por la comarca

El corazón de la fachada lo ocupa la inconfundible silueta de la Montera del Torero, esa formación rocosa que se alza en el Parque de Los Alcornocales y que generación tras generación saluda desde la carretera de la Ruta del Toro a quienes pasan por Los Barrios. Es el emblema perfecto del municipio anfitrión.

Hacia la izquierda, la mirada viaja hasta Algeciras a través de su icónica fuente de la Plaza Alta, con una de sus características ranas. Junto a ella, una naranja evoca los campos de cítricos de Tesorillo, mientras que la elegante silueta del monumento al Atún rinde homenaje a Tarifa y al arte ancestral de la almadraba, esa pesca milenaria que continúa definiendo la vida del Estrecho.

A la derecha, La Línea de la Concepción se hace presente mediante la escultura de Las Tres Gracias, obra del artista Nacho Falgueras que se erige en la Plaza de la Iglesia. Esta pieza en bronce homenajea a la mujer linense a través de una adaptación del cuadro del pintor José Cruz Herrera. Y sobre Las Tres Gracias, inevitable y majestuosa, se dibuja la silueta del Peñón de Gibraltar, esa Roca que une destinos y se contempla desde todos los rincones de la Bahía.

Historia y cultura en cada detalle

La parte superior de la fachada también tiene su historia que contar. A la izquierda destaca el León de Cuatro Vientos de San Roque, escultura en piedra obra de Cristóbal Quesada que simboliza el coraje de los caídos durante el asedio a Gibraltar. En el centro aparece representada una pintura rupestre de la cueva de La Laja Alta de Jimena de la Frontera, posiblemente una de las primeras representaciones navales creadas por el ser humano, conectando así con las raíces más profundas de la comarca.

Y a la derecha, el diseño se completa con el perfil inconfundible del castillo de Castellar de la Frontera, esa villa-fortaleza del siglo XIII que se mantiene como uno de los monumentos históricos más emblemáticos del Campo de Gibraltar.

"En esta nueva imagen de la entrada a Bahía Plaza hemos querido hacerle un guiño a la comarca. Nos ubicamos en el parque comercial de Palmones, en el corazón del Campo de Gibraltar, y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta tierra y de ser parte de su gente", ha destacado Rubén Montes, gerente del centro comercial.