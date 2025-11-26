El documental 'La muralla de los prisioneros' de José Luis Tirado se reestrenará en Los Barrios este jueves 27

El documental La muralla de los prisioneros, de José Luis Tirado, será estrenado en la comarca este jueves 27 de noviembre en los cines Odeón Bahía Plaza de Los Barrios. El acto, organizado por el Ayuntamiento, tendrá lugar a las 19:00 en la sala 12, abierta hasta completar aforo.

El director del documental aborda en este trabajo con rigor y sensibilidad social el papel que tuvieron los presos republicanos -esclavizados como trabajadores forzados en la posguerra española- en el litoral del Estrecho y otras zonas del Campo de Gibraltar. Tirado atesora una larga filmografía desarrollando temas de corte social, desde Paralelo 36, Zabal o Gacela del Estrecho.

En este nuevo documental, narra la represión durante la posguerra con testimonios de prisioneros; de vecinos que fueron testigos de los hechos y con el análisis de historiadores de prestigio, además de la aportación de documentos, películas y fotografías de las obras. Estas construcciones militares son testigo de una historia que poco a poco se empieza a conocer.

El asesor histórico y documentalista ha sido el cronista oficial de Los Barrios, el doctor en historia José Manuel Algarbani, referente sobre las investigaciones de esta temática histórica.

Además de Algarbani, La muralla de los prisioneros cuenta con la participación de José Luis Gutiérrez Molina, José María García Márquez, Pura Sánchez y Jennifer Ballantine, que han aportado el rigor histórico, junto con los testimonios de Manuel Perea Iglesias, Francisco Gutiérrez Fernández, Cristian Triviño Gavira, José Manuel Navarro Manso, Nieves Navarro Fernández, Lidia Chico Rojas, José Chico Linares e Ignacio Morales Trujillo.

Tampoco faltan los escritos de algunos de los prisioneros que protagonizaron aquella trágica epopeya: Gabriel Riera Sorell, Luis Maldonado Vallecillo, Francesc Dalmau i Norat, Isaac Arenal Cardiel, Luis Saiz Vaquero, Paulino Pallás Ferrer, Roque Yuste Giménez, José Romero Gonzalo, José Hiraldo Aguilar y otros dos prisioneros de quienes desconocemos sus nombres.

El estreno en el Campo de Gibraltar se producirá tras el lleno en las salas del cine Alameda de Sevilla. El documental fue proyectado el pasado 14 de noviembre en el marco del Festival de Cine Europeo de la capital andaluza.

El cartel del documental.

Junto a Algarbani, la factura del documental se completa con la fotografía a cargo de Félix Rojo; Diana Luna ha realizado el montaje junto a Tirado y Carli Pérez Varelo ha ejercido como sonidista. Francisco Artacho redactó los testimonios de los prisioneros, mientras que la postproducción ha correspondido a Manuel Pérez Vargas.

Con guion, producción y dirección de José Luis Tirado, La muralla de los prisioneros ha sido posible gracias a ZAP producciones, con la colaboración de la Asociación Tierra Olvido, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Los Barrios, el Ayuntamiento de San Roque y la Mancomunidad de Municipios de La Janda.

La historia de los prisioneros del Estrecho

La historia de los prisioneros del Estrecho está basada en los presos políticos republicanos que, tras la Guerra Civil Española, a partir de 1939, fueron utilizados en la comarca como mano de obra en condiciones de semiesclavitud por el régimen franquista para la construcción de las más de 600 fortificaciones militares que se llevaron a cabo en la costa norte del Estrecho de Gibraltar.

La llegada de los Batallones de Trabajadores al Campo de Gibraltar tuvo lugar en mayo de 1939. Apenas terminada la guerra, el Estado Mayor franquista creó la Comisión de Fortificación de la Frontera Sur, su objetivo era llevar a cabo unas extensas obras de defensa y fortificación del Estrecho de Gibraltar. Para lograrlo, el régimen se valió de miles de prisioneros.

Prisioneros trabajando.

Unos 30.000 prisioneros republicanos pasaron por los 43 batallones de trabajo y unidades disciplinarias ubicados en el Campo de Gibraltar y sus alrededores entre 1939 y 1944. Estos batallones funcionaban en la práctica como campos de concentración. Los prisioneros, organizados en compañías y batallones disciplinarios, vivieron en condiciones extremadamente duras, bajo un sistema represivo diseñado para "redimir penas por el trabajo". Su labor consistió en la construcción de búnkeres, carreteras, y otras infraestructuras militares a ambos lados del Estrecho, en un plan secreto ante la posibilidad de un ataque franquista a Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia de estos prisioneros, que sufrieron la represión de posguerra, ha sido objeto de investigación y recuperación por parte de historiadores, este documental es un elemento mas de su recuperación.