Tyrion Lannister, de Juego de Tronos, y Paco de Lucía, unidos para promocionar Andalucía

Andalucía te rompe, una nueva campaña que, sin duda, no deja indiferente a nadie, une a Tyrion Lannister (Peter Dinklage) con Paco de Lucía. La promoción que ha lanzado la Junta de Andalucía "rompe con los tópicos y enarbola con orgullo lo que somos" a través de un vídeo narrado por el heredero de Roca Casterly que recorre la comunidad a través de la cultura, repensando así la identidad de nuestra tierra y cambiando el concepto para que las distintas personalidades que han marcado este ámbito sean "nuestros embajadores por el mundo".

La cultura es "nuestro extra", como apunta Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Es "un legado que nos convierte en un destino único con el que es muy difícil competir”, un lugar que deja huella en todo el que lo visita, por lo que el menor de los Lannyster lanza una advertencia y recomienda no viajar hasta aquí: "Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar. Un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará en esas grietas y se quedará a vivir en ti".

Acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz comienza un recorrido por Andalucía a través de distintos rincones entre los que puede identificarse Vejer o Sevilla, entre otros muchos lugares, señas de identidad como la Semana Santa, el caballo de Jerez o el Flamenco y grandes representantes de nuestra cultura como Paco de Lucía, Lola Flores o las obras de Picasso.

"Huye. Mejor quédate en Manhattan, búscate un piso en Berlín. Aléjate de ellos, aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola, no escuches a los poetas que han pasado por aquí", advierte el actor que interpreta a uno de los personajes más ilustres de Juego de Tronos. "Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush".