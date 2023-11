Una ruta por la Muralla del Estrecho, los búnkeres construidos por Franco en el Campo de Gibraltar

Desde Tarifa hasta Castellar se extiende el sistema defensivo contemporáneo del Campo de Gibraltar, también conocido como la Muralla del Estrecho o la fortificación de la Bahía de Algeciras. Estas construcciones fueron levantadas por el Estado Mayor de Franco antes de que comenzara la II Guerra Mundial con el objetivo de defender el territorio español de un posible ataque desde Gibraltar.

En total, más de 500 fortines de hormigón comenzaron a construirse a partir de 1939, extendiéndose sus obras durante el conflicto mundial y convirtiéndose así la comarca en el territorio con más búnkeres concentrados del país.

Actualmente no todas las construcciones se conservan, puesto que el paso de los años ha dejado su huella sobre ellas. No obstante, los amantes de la historia tienen en el Campo de Gibraltar una ruta que no deben perderse.

La cita con la historia militar comienza en Tarifa. Alrededor del Castillo de Santa Catalina podemos ver unos cuatro fortines, al igual que en la Isla de Las Palomas, donde se ubican varios búnkeres, aunque algunos no están en buen estado. Son lugares estratégicos a los que merece la pena acceder. Hay que destacar que para entrar a la Isla de Las Paloma se necesita un permiso especial.

Desde allí nos trasladamos hasta Algeciras. La zona conocida como Las Pantallas puede ser la primera parada en la tierra de Paco de Lucía. Este lugar es un sistema de ocultamiento construido por los presos republicanos en 1942 que se conserva en muy buen estado.

La siguiente parada se encuentra en la playa de Getares, donde se ubican más de cinco búnkeres de artillería. Otro lugar destacado de la ciudad es el Parque del Centenario, un espacio con increíbles vistas en el que puedes acceder a nidos de ametralladoras.

Cambiando de municipio ponemos rumbo hasta Los Barrios, Villa en la que se ubica un fortín muy bien conservado en una finca privada, además de otro en la playa de Palmones.

A pocos kilómetros se encuentra San Roque, el municipio con más búnkeres de la comarca. A lo largo su término municipal encontramos multitud de construcciones, sobre todo en Sierra Carbonera, incluyendo los alrededores del yacimiento arqueológico de Carteia.

Por Sierra Carbonera podemos llegar hasta La Línea, otra de nuestras paradas. El Museo del Istmo, el Parque Princesa Sofía o el Fuerte de Santa Bárbara son lugares que no debes dejar atrás.

La última parada se encuentra en Castellar. Aunque lo más conocido es su castillo, también cuenta con un puesto de mando que formó parte de la línea defensiva, una construcción que se encuentra en una finca privada.