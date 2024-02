Fracaso Books, una editorial que rescata lo que está a punto de olvidarse para siempre

Paco Gómez no hacía libros. Este ingeniero de caminos se había formado para crear puentes entre territorios, habilitar vías de paso y proteger el paseo de los demás. Y esto mismo es lo que empezó a hacer Paco Gómez, que no hacía libros, con las historias que iba encontrándose, como no podía ser de otra forma, por el camino.

A principios de los 2000, el también fotógrafo se encontró en la calle una colección de fotografías que le estaban buscando. Comenzó a investigar sobre los personajes que aparecían, quienes les dejaron ver sin pudor su vida cotidiana. Una familia peculiar, 'Los Modlin'. Consiguió asomarse a las ventanas de la casa donde se tomaban las fotos y escrutar su horizonte, aunque hacía muchos años que la familia había desaparecido. Solo quedaban esas fotos, a punto de ser destruidas.

Para los Modlin y también para él, Paco Gómez creó Fracaso Books, un proyecto que da cobijo a sus libros autoeditados que siempre ha conseguido financiar con campañas de mecenazgo online. Quienes le apoyan y quienes han visto y leído sus libros, saben que Gómez reconoce manchas, es capaz de saber dónde hay un ladrillo con un boquetito en la fachada de una casa en un pueblo al norte de Francia al que todavía no ha ido, no duda a qué década pertenece una mueca o un estampado y ha hecho fotos en la Antártida con unas manos prestadas.

El ingeniero, que define su trabajo como una "reactivación de imágenes" comenzó su apuesta editorial con 'Los Modlin', continuó con 'Proyecto K.' ,una revisión de la historia de Kafka; 'Volverás a la Antártida', donde trabajó telemáticamente con el agua, las personas y el cielo del territorio polar; 'Wattebled", una historia familiar en la que encuentra retales de su propia vida, 'Carta al hermano, un reportaje anecdótico sobre la caza a mediados de siglo; 'Documento nacional", que recopila muchas fotos de carné de la Transición, 'Agencia de detectives zurdos", un libro de fotos y relatos con algo de autobiografía, entre otros. También ha editado algunos proyectos que no son propios.

Paco Gómez se presentó en la UFCA recordando un cuento que escribió de pequeño, en el que conquistaba el Peñón de Gibraltar. Le esperaba la sala llena, que encontró su curiosidad saciada con las anécdotas y detalles de la obra del artista. Personas interesadas por la fotografía y por el proyecto editorial Fracaso Books vinieron de diferentes geografías atraídas por el proceso creativo y de trabajo de Gómez.

La UFCA es un espacio que cuida de la fotografía y de sus amantes. Además de impartir formaciones temporales, organiza actividades, exposiciones y presentaciones para acercar el mundo de la imagen estática a la comarca, enriquecer el imaginario y actualizar el ojo. Puedes visitar su biblioteca, que cuenta con casi 2.000 volúmenes, y su sala de exposiciones, los jueves y viernes de 17:30 a 20:30 y los sábados de 10:00 a 13:00. Actualmente alberga la exposición '¿Quién merece morir?' de Sofía Moro. Mirar, a través de otros ojos, es posible en la UFCA.