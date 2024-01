En La Línea Música arranca su segunda edición con el concierto de Ara Malikian

Enero es el mes de los nuevos comienzos, algo que también aplican en el ciclo de conciertos de En La Línea Música. Tras un gran éxito en su primera entrega, la cita musical de lujo regresa con su segunda edición con una actuación de categoría en el Palacio de Congresos, la del músico Ara Malikian, que repite un año más ante el público de La Línea.

El violinista estuvo presente en el primer ciclo de conciertos con una cita que no dejó indiferente a nadie. Ahora, este 27 de enero, será el encargado de abrir la edición que acoge la ciudad del Campo de Gibraltar con un nuevo directo de su World Tour.

Malikian actuará en el Palacio de Congresos a las 21:00, un evento para el que ya están las entradas disponibles en su propia página web.

El músico describe su trabajo como “el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

Programación de En La Línea Música

Palacio de Congresos. Los conciertos previstos para este escenario comienzan por todo lo alto con Ara Malikian (27 de enero), al que siguen God Save The Queen (17 de febrero) y Salvador Sobral (1 de marzo). Tras ellos actuarán Abraham Mateo (2 de marzo), Brothers In Band (9 de marzo), Diana Navarro (20 de abril), Pablo López (27 de abril), Malú (4 de mayo), Luz Casal (11 de mayo) y El Arrebato (26 de octubre).

Otros shows que podrán verse en el Palacio de Congresos son el de Martita de Graná (5 octubre) y el de Ángel Martín (6 de octubre).

Plaza de Toros El Arenal. Por su parte, el coso linense vuelve a convertirse en un escenario de éxito. El primer nombre del cartel ha sido el de El Barrio (5 de julio), al que se unen Los Chichos (7 de septiembre).